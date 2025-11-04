Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Juicio al fiscal general del Estado, en directo | El novio de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez marcarán la segunda jornada del juicio al fiscal

El Tribunal Supremo sigue con el juicio que, por primera vez en la historia, sienta en el banquillo a un fiscal general del Estado

El fiscal general niega ante el Supremo ser "responsable" de los delitos de los que está acusado

Lucía Feijoo Viera

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

Madrid
El Tribunal Supremo juzga a Álvaro García Ortiz, en la primera ocasión en la que un fiscal general del Estado se simnta en el banquillo, acusado por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

DIRECTO | La firma de la dimisión de Mazón abre el plazo para presentar candidaturas a president

Un "acoso escolar" ya en investigación, una "injusticia" no concretada y la petición de un piso: la verdad sobre los correos que Miss Asturias envió a Barbón

Marruecos refuerza su músculo militar mientras consolida su influencia en el Sáhara

Mazón no tiene "prescrita" ninguna baja médica y seguirá trabajando los próximos días de forma habitual

110 horas de vértigo: cómo Mazón pasó del funeral por la dana al "ya no puedo más"

La dimisión de Mazón aviva el pulso abierto en el PP valenciano para su relevo

Juicio al fiscal general del Estado, en directo | El novio de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez marcarán la segunda jornada del juicio al fiscal

El Supremo señala nueve "consistentes indicios" por los que atribuye siete delitos a la organización criminal de Ábalos, Koldo y Aldama

