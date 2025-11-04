El Govern se propone limitar la compra especulativa de vivienda: "Exploraremos al máximo el marco legislativo"

El debate sobre cómo prohibir la compra especulativa de vivienda se abre paso en el Parlament. Hace dos semanas, el president de la Generalitat, Salvador Illa, admitía que el Govern estaba estudiando esa posibilidad. Y ante esa afirmación, los Comuns no dejaron pasar la ocasión de registrar en cuestión de días una proposición de ley para empujar en esta dirección, un asunto que ya han anticipado que pondrán sobre la mesa de la negociación de los presupuestos de 2026 como han hecho con los de Barcelona y que obligará al Executiu a posicionarse con claridad.

"Cuando veamos el texto, lo valoraremos, pero estamos de acuerdo en explorar las máximas posibilidades del marco normativo vigente para limitar la especulación sobre la vivienda", ha anticipado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. La también portavoz del Govern ha explicado que tiene el encargo directo y "específico" del president de elaborar todos los informes jurídicos sobre las modificaciones normativas que serían necesarias, especialmente desde la publicación del informe del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona que concluye la constitucionalidad de poner límite a la compra de pisos para hacer negocios.

Viabilidad jurídica y política

No obstante, Paneque ha añadido que, más allá de la viabilidad jurídica, hay que tener en cuenta también la viabilidad política en el caso de que haya que modificar leyes en el Congreso de los Diputados, donde el hecho de que Junts haya retirado el apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez dificulta el éxito de iniciativas legislativas, más aún ante las discrepancias abiertas en materia de vivienda.

A corto plazo, lo que sí que prevé el Govern es que antes de final de año esté aprobada la regulación de los alquileres de temporada, que se demora porque tanto el PP como Junts llevan la medida al Consell de Garanties Estatutàries. Paneque, sin embargo, ha dado por hecho que la ley prosperará pese a sus detractores. "Es absolutamente necesario intervenir el mercado de la vivienda para asegurar que los ciudadanos no destinan más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler", ha sostenido. Eso sí, ha tendido la mano a los contrarios a esta regulación para atender "sus propuestas", aunque ha dejado claro que la línea prioritaria del Govern será favorecer que se destinen los pisos a usos residenciales.

Paneque ha augurado que habrá más medidas para intervenir en el mercado de la vivienda y ha manifestado que el ejecutivo espera poderlas "trabajar conjuntamente" con ERC, los Comuns y con la CUP, que son las tres formaciones que "han mostrado su disposición" a alcanzar acuerdos en esta dirección y las que han pactado, precisamente, la regulación de los alquileres de temporada.