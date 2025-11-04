Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Intervención del mercado

El Govern se propone limitar la compra especulativa de vivienda: "Exploraremos al máximo el marco legislativo"

La consellera de Habitatge espera "trabajar conjuntamente" las futuras medidas con ERC, Comuns y la CUP

El Govern no llevará los presupuestos al Parlament hasta que ate un acuerdo con ERC y los Comuns

Los Comuns ponen como condición para los presupuestos de Barcelona la prohibición de la compra especulativa de vivienda

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en rueda de prensa este martes

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en rueda de prensa este martes / ACN

Sara González

Sara González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El debate sobre cómo prohibir la compra especulativa de vivienda se abre paso en el Parlament. Hace dos semanas, el president de la Generalitat, Salvador Illa, admitía que el Govern estaba estudiando esa posibilidad. Y ante esa afirmación, los Comuns no dejaron pasar la ocasión de registrar en cuestión de días una proposición de ley para empujar en esta dirección, un asunto que ya han anticipado que pondrán sobre la mesa de la negociación de los presupuestos de 2026 como han hecho con los de Barcelona y que obligará al Executiu a posicionarse con claridad.

"Cuando veamos el texto, lo valoraremos, pero estamos de acuerdo en explorar las máximas posibilidades del marco normativo vigente para limitar la especulación sobre la vivienda", ha anticipado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. La también portavoz del Govern ha explicado que tiene el encargo directo y "específico" del president de elaborar todos los informes jurídicos sobre las modificaciones normativas que serían necesarias, especialmente desde la publicación del informe del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona que concluye la constitucionalidad de poner límite a la compra de pisos para hacer negocios.

Viabilidad jurídica y política

No obstante, Paneque ha añadido que, más allá de la viabilidad jurídica, hay que tener en cuenta también la viabilidad política en el caso de que haya que modificar leyes en el Congreso de los Diputados, donde el hecho de que Junts haya retirado el apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez dificulta el éxito de iniciativas legislativas, más aún ante las discrepancias abiertas en materia de vivienda.

A corto plazo, lo que sí que prevé el Govern es que antes de final de año esté aprobada la regulación de los alquileres de temporada, que se demora porque tanto el PP como Junts llevan la medida al Consell de Garanties Estatutàries. Paneque, sin embargo, ha dado por hecho que la ley prosperará pese a sus detractores. "Es absolutamente necesario intervenir el mercado de la vivienda para asegurar que los ciudadanos no destinan más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler", ha sostenido. Eso sí, ha tendido la mano a los contrarios a esta regulación para atender "sus propuestas", aunque ha dejado claro que la línea prioritaria del Govern será favorecer que se destinen los pisos a usos residenciales.

Noticias relacionadas y más

Paneque ha augurado que habrá más medidas para intervenir en el mercado de la vivienda y ha manifestado que el ejecutivo espera poderlas "trabajar conjuntamente" con ERC, los Comuns y con la CUP, que son las tres formaciones que "han mostrado su disposición" a alcanzar acuerdos en esta dirección y las que han pactado, precisamente, la regulación de los alquileres de temporada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manuel García-Castellón: 'No me ha sorprendido el caso Leire porque las cloacas a veces no se han conocido, pero siempre están ahí
  2. Carlos Mazón y su posible dimisión, en directo: última hora de comparecencia y la declaración de Maribel Vilaplana hoy
  3. El Supremo confirma la indemnización a uno de los fiscales presionado por Leire Díez por la investigación interna que sufrió
  4. El juez García-Castellón se persona en la causa contra Leire Díez tras conocer que difundió falsedades para 'menoscabar su honor
  5. La mayoría del tribunal que dictará sentencia irrecurrible sobre el fiscal general del Estado ya se 'retrató' al imputarle
  6. Iñaki Gabilondo: 'Que el franquismo muriera en la cama fue una deshonra y una vergüenza generacional
  7. ¿Qué gana y qué pierde Puigdemont con su ruptura con Sánchez?
  8. La Marcha Verde: el jaque mate a la España imperial

El Gobierno cierra filas con Torres tras el informe de la UCO y lo desvincula del pelotazo de las mascarillas

El Gobierno cierra filas con Torres tras el informe de la UCO y lo desvincula del pelotazo de las mascarillas

DIRECTO | Víctima de la dana en la comisión de investigación: "Mazón, a prisión"

DIRECTO | Víctima de la dana en la comisión de investigación: "Mazón, a prisión"

La UCO apunta que el ministro Torres se reunió con Aldama para desatascar el pago de las mascarillas en Canarias

La UCO apunta que el ministro Torres se reunió con Aldama para desatascar el pago de las mascarillas en Canarias

El Gobierno apunta a un "fraude de ley" de Mazón si solicita baja médica para evitar la comisión de investigación

El Gobierno apunta a un "fraude de ley" de Mazón si solicita baja médica para evitar la comisión de investigación

Juicio al fiscal general del Estado, en directo | Testifica el exsecretario de Estado de Comunicación por una posible implicación de Moncloa en la revelación de datos sobre González Amador

Juicio al fiscal general del Estado, en directo | Testifica el exsecretario de Estado de Comunicación por una posible implicación de Moncloa en la revelación de datos sobre González Amador

Junts impugna la regulación del alquiler de temporada ante el Consell de Garanties Estatutàries

Junts impugna la regulación del alquiler de temporada ante el Consell de Garanties Estatutàries

La jefa de prensa de la Fiscalía se alarmó porque se extendía "la sombra de sospecha" de que el fiscal general quería "tender una trampa a la pareja de Ayuso"

La jefa de prensa de la Fiscalía se alarmó porque se extendía "la sombra de sospecha" de que el fiscal general quería "tender una trampa a la pareja de Ayuso"

El Govern se propone limitar la compra especulativa de vivienda: "Exploraremos al máximo el marco legislativo"

El Govern se propone limitar la compra especulativa de vivienda: "Exploraremos al máximo el marco legislativo"