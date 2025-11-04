El Govern no llevará los presupuestos al Parlament hasta que ate un acuerdo con ERC y los Comuns

Una semana más, el Govern admite que no se dan las condiciones para empezar a negociar los presupuestos de 2026. Ni se están abordando las cuentas con ERC y Comuns ni hay un calendario definido a la espera de que se deshaga el gran nudo gordiano de la financiación singular, la carpeta que condiciona en estos momentos que los números que prevé la Generalitat salgan del cajón. El tiempo corre y se asume que el año nueve volverá a arrancar con prórroga, pero el president Salvador Illa trata de exhibir sosiego y mantiene que no llevará los presupuestos al Parlament hasta que ate un acuerdo con sus socios.

ERC nos ha dicho de forma muy clara que primero quiere resolver la financiación singular y eso nos marca cómo tenemos que trabajar Sílvia Paneque — Portavoz del Govern

"ERC nos ha dicho de forma muy clara que primero quiere resolver la financiación singular y eso nos marca cómo tenemos que trabajar y en eso estamos concentrados", ha explicado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, admitiendo que es esta exigencia la que marca la pauta de la negociación presupuestaria. Atrás queda el intento de avanzar con los dos asuntos "en paralelo" intentando desvincularlos o la aspiración de tener nuevas cuentas el 1 de enero de 2026, posibilidad que el ejecutivo ya deja fuera de sus previsiones.

La consigna: esperar

Y es que la decisión de Illa, para minimizar riesgos de ruptura con sus socios de la investidura, es esperar y no mover ficha con los presupuestos hasta que tenga garantías de éxito. "Primaremos que haya unas buenas cuentas antes que la urgencia", ha asegurado Paneque, que no descarta que incluso el calendario de las cuentas vaya más allá del primer trimestre de 2026.

La estrategia del Govern también pasa por negociar en paralelo con ERC y con los Comuns para evitar una dinámica de competencia entre ambas formaciones, por lo que por ahora descarta empezar a desbrozar el acuerdo con el grupo de Jéssica Albiach, con quien están acelerando el cumplimiento de los compromisos en materia de vivienda.

Un acuerdo "bilateral" con el Gobierno

Por lo que a la financiación se refiere, el Govern admite que no hay novedades ni fecha para cerrar el acuerdo con el ministerio de Hacienda y ERC. "Primaremos que sea lo antes posible y en un marco discreto de trabajo para que no haya ruido innecesario", ha defendido la portavoz. Lo que sí que ha dejado claro es que este pacto se explora al margen del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque las negociaciones entre la Generalitat y el Gobierno son de carácter "bilateral".

Por su parte, la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha vuelto a insistir este martes en que su formación no abrirá "nuevas carpetas" de negociación con el Govern hasta que haya "un nuevo modelo de financiación, singular y justo". "Si no es así, que no cuenten con ERC para aprobar los presupuestos", ha dicho la republicana, al tiempo que ha asegurado que no hacerlo es "incumplir con los ciudadanos de Catalunya". Capella ha evitado instar al Govern a "confrontar" con el Gobierno, pero ha asegurado que para liderar la Generalitat "a veces se tiene que pisar callos", informa Carlota Camps.

Así pues, a la espera de que se avance en este punto clave para la relación con los republicanos, el Govern de Illa trata de avanzar en los compromisos con los Comuns que sí que dependen únicamente de su acción. Aunque el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, se ha mostrado este martes convencido de que podrán aprobar nuevas cuentas en 2026, los Comuns tratan de echar el freno a sus expectativas. "Se puede confiar mucho en las posibilidades de uno mismo, pero a veces los excesos de confianza se pagan", ha espetado el portavoz de la formación en el Parlament, David Cid, que ha recordado el historial de asuntos pendientes que están a la espera de abordar en una nueva cita con el Govern pendiente de agendar.