Dimisión de Carlos Mazón, en directo: reacciones, comparecencia de Feijóo y última hora de la declaración de Maribel Vilaplana

Mazón, segundo 'president' más breve en la historia del autogobierno valenciano

Carlos Mazón se ha convertido este lunes, 3 de noviembre, en el segundo 'president' que menos tiempo ha estado al frente de la Presidencia de la Generalitat en la historia del autogobierno, tras José Luis Olivas, que no llegó al año.

Antes de la aprobación del Estatut d'Autonomia en 1982, hay un 'president' de la Generalitat que duró menos tiempo en el cargo que Mazón: 20 meses estuvo el socialista Josep Lluís Alminyana, jefe del Consell entre abril de 1978 y diciembre de 1979, durante la Transición.

Mazón ha anunciado y formalizado su dimisión este lunes, poco más de un año después de la dana que provocó 229 fallecidos en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 y casi dos años y cuatro meses después de que tomara posesión el 17 de julio de 2023 y cuando no se ha cumplido una semana del funeral de estado por las víctimas.