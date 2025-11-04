En Directo
Dimisión de Carlos Mazón, en directo: reacciones, comparecencia de Feijóo y última hora de la declaración de Maribel Vilaplana
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha presentado su dimisión por su gestión de la dana tras haber mantenido varias conversaciones con el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. Su comparencia coincide con la declaración de Maribel Vilaplana como testigo en el juzgado que investiga la causa de dana en Valencia.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la comparecencia de Mazón, la declaración de Vilaplana y la posibilidad de convocatoria de nuevas elecciones en Valencia.
“Mazón no ha dimitido, lo hemos hecho caer”: Las entidades mantienen el pulso en la calle con otra protesta
El movimiento de protesta ha demostrado que su objetivo va más allá del castigo individual. La respuesta inmediata a la dimisión del President ha sido la convocatoria de una nueva manifestación hoy mismo, bajo el lema "El president se va, pero los problemas continúan". Esta acción es crucial porque marca un cambio de foco: de la exigencia de dimisiones a la demanda de soluciones efectivas y urgentes. Las asociaciones de afectados entienden que la crisis no se resuelve con el cambio de líder, pues persisten la lentitud en las ayudas, la falta de transparencia en la reconstrucción y la necesidad de depurar responsabilidades institucionales que exceden a la figura de Mazón.
Mazón, segundo 'president' más breve en la historia del autogobierno valenciano
Carlos Mazón se ha convertido este lunes, 3 de noviembre, en el segundo 'president' que menos tiempo ha estado al frente de la Presidencia de la Generalitat en la historia del autogobierno, tras José Luis Olivas, que no llegó al año.
Antes de la aprobación del Estatut d'Autonomia en 1982, hay un 'president' de la Generalitat que duró menos tiempo en el cargo que Mazón: 20 meses estuvo el socialista Josep Lluís Alminyana, jefe del Consell entre abril de 1978 y diciembre de 1979, durante la Transición.
Mazón ha anunciado y formalizado su dimisión este lunes, poco más de un año después de la dana que provocó 229 fallecidos en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 y casi dos años y cuatro meses después de que tomara posesión el 17 de julio de 2023 y cuando no se ha cumplido una semana del funeral de estado por las víctimas.
El Gobierno replica a Mazón: La jueza es "contundente" sobre el "rigor" de la Aemet y la CHJ
La salida de Carlos Mazón de la presidencia de la Generalitat, arremetiendo contra el Gobierno y los organismos estatales dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica, no ha quedado sin respuesta del ejecutivo nacional. Si Mazón volvía a cuestionar las informaciones proporcionadas el día de la dana por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que los autos de la jueza de la riada son "contundentes" sobre su "rigor".
Carlos Mazón, undécimo presidente autonómico que dimite entre escándalos o polémicas
Esta es la relación de los presidentes autonómicos que han dimitido desde el comienzo de la democracia, a la que este lunes se ha sumado Carlos Mazón.
- Demetrio Madrid (PSOE), presidente de la Junta de Castilla y León entre 1983 y 1986, presentó su dimisión al ser imputado por una querella presentada por once trabajadoras de la empresa textil de la que era propietario, de la que acabó siendo absuelto.
- Javier Otano (PSOE), presidente de Navarra desde mayo de 1985, dimitió en julio del año siguiente tras ser imputado por un supuesto cohecho en la trama navarra del caso Roldán. También fue absuelto, en su caso por la prescripción de los hechos.
- Carlos Collado (PSOE), presidente de Murcia de 1984 a 1993, dimitió tras un informe del Tribunal de Cuentas que detectó "anomalías contables" en la compra por su gobierno de la finca Casa Grande. Posteriormente fue exculpado.
- Gabriel Cañellas (PP), presidente de Baleares desde 1983, dimitió en julio de 1995, a los pocos días de jurar su cuarto mandato consecutivo, por los casos Calvia y Túnel de Sóller, de los que fue absuelto dos años después.
- José Marco (PSOE), presidente de Aragón entre octubre de 1993 y enero de 1995, dimitió por estar procesado en el denominado "caso del Sillón", por el que fue condenado a 13 meses de cárcel y 6 años de inhabilitación, a los que en 1999 se sumó otra condena por el caso de los Espías.
- Francisco Camps (PP), presidente de la Generalitat valenciana desde 2003, que fue imputado en mayo de 2009 por su relación con la supuesta trama de corrupción en el PP del caso Gürtel, presentó su dimisión cinco días después de que se decretara más tarde apertura de juicio oral contra él y otros cargos de su administración en julio de 2011.
- José Antonio Griñán (PSOE), el 27 de agosto de 2013, renuncia a la presidencia de la Junta de Andalucía, tras quince meses en el cargo, para preservar a la presidencia de la "erosión" del caso del fraude en los ERE, por el que fue condenado en 2019, aunque en 2024 el Tribunal Constitucional anuló la sentencia.
- Pedro Antonio Sánchez (PP) dimitió el 4 de abril de 2017 como presidente del Gobierno de Murcia, tras un hipotético acuerdo de la oposición para sacar adelante una moción de censura impulsada por el PSOE. En 2023 fue condenado a tres años de prisión en el caso Auditorio.
- Cristina Cifuentes (PP) dimitió como presidenta de la Comunidad de Madrid el 25 de abril de 2018 tras varias semanas envuelta en la polémica por las presuntas irregularidades en la obtención de un máster y a las pocas horas de que se difundiera un vídeo en el que aparecía supuestamente hurtando cremas en un supermercado siete años antes.
- Quim Torra cesó el 28 de septiembre de 2020 como presidente de la Generalitat de Cataluña tras confirmar el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenó por un delito de desobediencia a año y medio de inhabilitación, por desoír la orden de la Junta Electoral Central de retirada de las pancartas de apoyo a los presos del 'procés' de los edificios públicos en periodo electoral.
Jaime Roch
Tres líneas y en castellano: el escueto documento de la renuncia de Mazón
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha firmado su escrito de renuncia este lunes a las 14.51 horas, han confirmado fuentes oficiales de la Generalitat. Un documento de tres líneas y escrito en castellano que reza: "De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 8.d) de la Ley 5/83, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, renuncio al cargo de President de la Generalitat, para que quede constancia ante estas Corts", dice el documento registrado en la Cámara autonómica donde se deberá dirimir el futuro del jefe del Consell.
Asociaciones de víctimas de la dana tachan de "indigna" la declaración de Mazón y piden su entrada en "prisión"
Asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 han tachado de "indigna" la declaración de Carlos Mazón, que este lunes ha anunciado su dimisión como 'president' de la Generalitat Valenciana, y han asegurado que no pararán su lucha hasta que lo vean en "prisión".
"Pedimos la prisión de Carlos Mazón. Evidentemente hace falta un juicio. No somos como ellos", ha subrayado la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29-O, Rosa Álvarez, este lunes en una rueda de prensa en el Ateneo de Madrid, antes de comparecer esta semana en la Comisión de investigación en el Congreso de los Diputados.
Álvarez ha calificado de "infames, dolorosas e indignas" las palabras de Mazón durante su comparecencia en la que le ha afeado que no haya pronunciado la palabra dimisión y que se haya centrado en los daños materiales y la reconstrucción, sin decir "prácticamente nada de las víctimas". Además, le ha acusado de se "una mala persona" y un "cobarde".
Mazón firma su escrito de dimisión y abre el plazo de 12 días para proponer un nuevo president
Los 'populares' tienen algo más de dos semanas de margen para negociar con Vox antes de impulsar a un candidato y garantizarse el apoyo necesario de los 13 diputados de Vox para poder sacar adelante el nuevo Ejecutivo autonómico.
Illa reprocha a Mazón no haber estado “a la altura” y le exige que convoque elecciones
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reprochado este lunes al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, no haber estado "a la altura" tanto en la gestión de la dana en su día como en el año que ha transcurrido desde entonces. "Cuando no se está a la altura, lo mejor es reconocerlo, dar un paso al lado y dar la voz a los ciudadanos", ha dicho este lunes un acto en el Palau de la Generalitat sobre la reforma de la administración pública. Así, el presidente catalán no se conforma con la dimisión de su homólogo valenciano y le exige que convoque elecciones anticipadas.
El portavoz de Vox en Les Corts afirma que no han hablado con el PP del sustituto de Mazón
El síndic (portavoz) de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, ha afirmado este lunes que no han tenido "ningún contacto" con el Partido Popular sobre la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat "y desde luego no se ha hablado de ningún sustituto" ni tienen de momento prevista "ninguna reunión" con ellos. Así lo ha señalado Llanos tras el anuncio de dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, preguntado sobre la apelación que este ha hecho a la mayoría de Les Corts -que suman PP y Vox- para elegir a la persona que sustituirá al jefe del Consell y sobre si tienen preferencia por algún nombre.
Vilaplana declara que Mazón no parecía tener prisa "por llegar a ningún sitio"
La comunicadora Maribel Vilaplana se mantiene en lo que ya afirmó en su carta: el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no le trasladó ninguna inquietud respecto a la dana en su comida en El Ventorro el fatídico 29 de octubre del año pasado. De hecho, a preguntas ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, en la instrucción de la causa de la dana, ha abundado en esta actitud despreocupada del jefe del Consell: no parecía tener prisa, ha dicho, por llegar a ningún sitio.
