Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Dimisión de Carlos Mazón, en directo: reacciones, comparecencia de Feijóo y última hora de la declaración de Maribel Vilaplana

Feijóo reivindica a Mazón como víctima de una “cacería” y afirma que le ha dado “una lección” a Sánchez

Feijóo reivindica a Mazón como víctima de una “cacería” y afirma que le ha dado “una lección” a Sánchez

Lucía Feijoo Viera

Montse Martínez

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha presentado su dimisión por su gestión de la dana tras haber mantenido varias conversaciones con el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. Su comparencia coincide con la declaración de Maribel Vilaplana como testigo en el juzgado que investiga la causa de dana en Valencia.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la comparecencia de Mazón, la declaración de Vilaplana y la posibilidad de convocatoria de nuevas elecciones en Valencia.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manuel García-Castellón: 'No me ha sorprendido el caso Leire porque las cloacas a veces no se han conocido, pero siempre están ahí
  2. El Supremo confirma la indemnización a uno de los fiscales presionado por Leire Díez por la investigación interna que sufrió
  3. El juez García-Castellón se persona en la causa contra Leire Díez tras conocer que difundió falsedades para 'menoscabar su honor
  4. La mayoría del tribunal que dictará sentencia irrecurrible sobre el fiscal general del Estado ya se 'retrató' al imputarle
  5. Los Comuns ponen como condición para los presupuestos de Barcelona la prohibición de la compra especulativa de vivienda
  6. Iñaki Gabilondo: 'Que el franquismo muriera en la cama fue una deshonra y una vergüenza generacional
  7. ¿Qué gana y qué pierde Puigdemont con su ruptura con Sánchez?
  8. La Marcha Verde: el jaque mate a la España imperial

Trece víctimas inician hoy el desfile de 127 testimonios en la comisión de la dana en el Congreso

Trece víctimas inician hoy el desfile de 127 testimonios en la comisión de la dana en el Congreso

DIRECTO | La firma de la dimisión de Mazón abre el plazo para presentar candidaturas a president

DIRECTO | La firma de la dimisión de Mazón abre el plazo para presentar candidaturas a president

El Supremo señala nueve "consistentes indicios" por los que atribuye siete delitos a la organización criminal de Ábalos, Koldo y Aldama

El Supremo señala nueve "consistentes indicios" por los que atribuye siete delitos a la organización criminal de Ábalos, Koldo y Aldama

IU repele el órdago de Podemos para elegir entre ellos o Sumar: "Es todo relato, no quieren pactar"

IU repele el órdago de Podemos para elegir entre ellos o Sumar: "Es todo relato, no quieren pactar"

El PSOE se lanza contra Feijóo por “perder” el pulso con Mazón: “No manda nada y depende de Vox"

El PSOE se lanza contra Feijóo por “perder” el pulso con Mazón: “No manda nada y depende de Vox"

“Mazón no ha dimitido, lo hemos hecho caer”: Las entidades mantienen el pulso en la calle con otra protesta

“Mazón no ha dimitido, lo hemos hecho caer”: Las entidades mantienen el pulso en la calle con otra protesta

Moreno ve "oportuna" la dimisión de Mazón "dadas las circunstancias" de la Comunidad Valenciana: "Ha hecho lo correcto"

Moreno ve "oportuna" la dimisión de Mazón "dadas las circunstancias" de la Comunidad Valenciana: "Ha hecho lo correcto"

El fiscal general defiende su inocencia en espera de las declaraciones de la pareja y del jefe de Gabinete de Ayuso

El fiscal general defiende su inocencia en espera de las declaraciones de la pareja y del jefe de Gabinete de Ayuso