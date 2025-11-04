La compra especulativa de vivienda, a debate: ¿qué partidos lo apoyan? ¿Se aprobará?

El president Salvador Illa aseguró hace dos semanas que su Govern estudiaría todas las medidas para hacer frente a la crisis de la vivienda. Entre ellas, deslizó una propuesta inédita hasta ahora en España: prohibir la compraventa especulativa de pisos. La iniciativa supondría un nuevo paso en la intervención del mercado inmobiliario, una senda que pocos países han recorrido. Países Bajos vetó la compra de viviendas destinadas a uso no residencial y Canadá ha limitado la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros hasta 2027. Pero lo que Illa propuso es hacerlo desde el Govern, apoyado en un informe jurídico elaborado por el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) que concluye que Catalunya tendría margen legal para aplicar una medida similar. ¿Qué opinan los partidos?

Los Comuns, que junto a la CUP llevan tiempo exigiendo medidas así, cogieron el guante de a propuesta y registraron poco después una proposición de ley para poner coto al negocio especulativo de la vivienda en zonas tensionadas. Este martes la Mesa ha admitido a trámite la norma, que deberá pasar primero por la junta de portavoces antes de ir empezar los trámites parlamentairos. Mientras tanto, sigue pendiente el debate sobre la regulación del alquiler de temporada pactada en abril por PSC, ERC, Comuns y CUP. Su aprobación se ha aplazado porque Junts y el PPC la han impugnado ante el Consell de Garanties Estatutàries, lo que retrasa el calendario, pero no exhime que se pueda aprobar antes de acabar el año.

Los socialistas mantienen el verbo "estudiar" cuando se habla de prohibir la compra especulativa y se han abierto públicamente a abrir diálogo con los Comuns para hablar de la iniciativa que han presentado en el Parlament, aunque se esperarán a conocer la letra pequeña para decidir si, como quiere el grupo de Jéssica Albiach, apoyan que se tramita por lectura única, un procedimiento más rápido que la Junta de Portavoces deberá avalar antes de someter a pleno el primer trámite. "Cualquier propuesta sobre vivienda será estudiada y valorada", ha afirmado la portavoz del grupo parlamentario, Elena Díaz. Sobre la impugnación ante el Consell de Garanties por parte de Junts y PPC de la regulación del alquiler de temporada se ha mostrado confiada en que la ley "está dentro del marco normativo competente", algo que los populares niegan.

Los poscovergentes, que han anunciado este martes que se suman a la impugnación ante el Consell de Garanties de la norma para regular el alquiler de temporada, se desmarcan de la falta competencial que alegaron los populares cuando lo llevaron ante el órgano. La portavoz de Junts en el Parlament, Mónica Sales, ha remarcado este martes que su partido no se opone "al fondo de la cuestión", que ha detallado como "la necesidad de regular los alquileres de temporada y evitar abusos", sino que están en contra de "la forma en que el Govern y sus socios -ERC y Comuns, con la colaboración de la CUP-, lo han hecho". A juicio de los posconvergentes, legislan "deprisa, mal y por la puerta de atrás". No han valorado, por el momento, qué papel tomarán en la iniciativa registrada este mismo día para regular la venta especulativa en zonas tensionadas. Los Comuns, igualmente, han cerrado la puerta a interlocutar con ellos al considerar que no ven la vivienda como un "derecho".

Los principales socios de Govern, junto a los Comuns, piden a Illa que concrete qué quiere decir estudiar prohibir la venta especulativa y por ello, han marcado un plazo de tres meses para que presente una "propuesta". No la han vinculado, de momento, a la negociación presupuestaria, pues ERC ya ha descartado sentarse a hablar de ello mientras no haya avances en la financiación singular. "Pedimos al Govern que se ponga de verdad, que trabaje, que estudie y que haga una propuesta en tres meses, la ciudadanía no puede continuar esperando; los anuncios y grandes titulares deben llevar apareado una voluntad y herramientas para hacerlo", ha espetado la portavoz del grupo parlamentario, Ester Capella. También ha lanzado un mensaje a los partidos que dilatan la aprobación del alquiler de temporada, que lo entiende como otra forma de "especular": "Se retratan haciendo esto en un momento de urgencia", ha dicho, en referencia a la actual crisis de vivienda.

Los populares insisten en que no la Generalitat no tiene competencia para poder intervenir el mercado, ni regulando el alquiler de temporada, ni prohibiendo la compra especulativa. "Tenemos claro que no se puede aprobar en el Parlament", ha declarado Juan Fernández, portavoz popular, sobre la segunda cuestión. Y en referencia a poner coto a la compraventa especulativa, desde el PPC urgen al president a "dejar de hacer pactos con los Comuns" porque "destrozan el mercado de la vivienda". "Todo lo que sale de los Comuns está abocado al fracaso", ha añadido.

Desde Vox rechazan cualquier intervención en el mercado de la vivienda y defienden potenciar la colaboración público-privada mediante incentivos fiscales a las constructoras para impulsar la edificación. A su juicio, la solución pasa por aumentar la oferta, ya que las políticas aplicadas por los últimos gobiernos han tenido el efecto contrario: reducirla.

PICTO PARTIDO COMUNS logo 2024 / EPC

El portavoz de los Comuns, David Cid, ha defendido la urgencia de la iniciativa que ha presentado su grupo parlamentario para regular la venta especulativa de la vivienda en zonas con mercado tensionado y ha urgido al resto de fuerzas "de izquierdas" a encontrar un consenso para que la norma pueda tirar adelante. "Cuando llegue el debate a nivel parlamentario hablaremos con aquellas formaciones políticas que entienden que la vivienda es un derecho", ha afirmado Cid, sacando de esta ecuación a Junts, PPC, Vox y Aliança Catalana.

La CUP, que fue quien llevó al pleno el informe jurídico del PEMB en el que Illa se apoya para estudiar la posibilidad de prohibir la compraventa especulativa de viviendas, reclama al Govern que vaya más allá de los estudios ante la actual emergencia habitacional. Así lo advirtió la diputada Laure Vega, que interpeló a Illa el día del anuncio, y lo ha reiterado este martes en rueda de prensa la presidenta del grupo parlamentario, Pilar Castillejo. "Proponemos medidas que el Govern podría asumir", ha señalado, avanzando que la formación detallará sus propuestas este miércoles en el pleno, durante una nueva interpelación al president.