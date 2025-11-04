Catalunya amplía la plantilla de Bombers y Agents Rurals ante el cambio climático

El Govern ha aprobado hoy ampliar en 247 dotaciones el cuerpo de los Bombers de la Generalitat, con el objetivo de que lleguen a los 4.000 efectivos en 2030, y en 63 el de Agents Rurals, para alcanzar ese años los 1.300, para dar respuesta a los retos del cambio climático.

En concreto, el ejecutivo catalán ha acordado en su reunión semanal de este martes aprobar la ampliación de la plantilla presupuestaria de la Conselleria de Interior en 247 dotaciones para los Bombers de la Generalitat y 63 dotaciones para los Agents Rurals.

Este incremento se enmarca en el despliegue de los planes estratégicos de ambos cuerpos, que prevén el aumento progresivo de efectivos para afrontar los nuevos retos derivados de la crisis climática, para alcanzar en 2030 los 4.000 Bombers y cerca de 1.300 agentes rurales.

Según el Govern, esta ampliación de efectivos permitirá mejorar la respuesta ante emergencias, reforzar la prevención y extinción de incendios forestales y garantizar una protección integral del medio ambiente.

Los bomberos rescatan a un matrimonio de edad avanzada aislados por el agua en el Cami del Mig al lado de la C-12. / JOAN REVILLAS

Este incremento es consecuencia de la necesidad de incrementar la capacidad operativa de los dos cuerpos y contribuir a velar por la seguridad de las personas, los bienes y la naturaleza a través de la prevención y atenuación del riesgo, el control y la reducción de los incidentes críticos y la extinción de incendios, según el Govern.

También pretende la protección y prevención integral del medio ambiente y el desarrollo correcto de las actividades forestales, cinegéticas y piscícolas de Catalunya.

Paralelamente, el ejecutivo catalán también ha aprobado la reestructuración del Instituto de Seguridad Pública de Catalunya para mejorar su eficiencia y prepararlo para los nuevos retos derivados del cambio climático.

Esta restructuración comportará por ejemplo la creación de un nuevo servicio de Formación de Protección Civil para gestionar de manera integral la formación y las funciones de habilitación de centros y personas.