Un "acoso escolar" ya en investigación, una "injusticia" no concretada y la petición de un piso: la verdad sobre los correos que Miss Asturias envió a Barbón

"Si alguien comunica que conoce un caso de corrupción, la respuesta que hay que darle es que no pierda un segundo en acudir a la Fiscalía". Esta es la orden que el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, traslada siempre a los servicios de su gabinete que gestionan las cuentas de correo corporativas, incluida la suya propia, según corroboran fuentes del Gobierno regional.

En la Presidencia de Asturias no niegan la existencia de los correos que Claudia Montes ha asegurado (en su comparecencia ante el Senado en la comisión Koldo) que envió a Adrián Barbón denunciando supuestas irregularidades. Pero el contenido es distinto, según la revisión literal de las comunicaciones, que se conservan en los servicios de gabinete del Presidente. De hecho, el Gobierno ya fue interrogado sobre ellos por Vox, en una solicitud de información escrita a la que el Ejecutivo respondió ofreciendo amplios detalles. Ninguno de los correos remitidos por Claudia Montes llegó a ojos del Presidente, aseguran las mismas fuentes.

Un supuesto caso de acoso en el colegio

La primera comunicación de Claudia Montes al correo del Presidente se produjo en junio de 2021. En ella, la conocida como 'Miss Asturias' en el entorno del exministro José Luis Ábalos, denunciaba "irregularidades del partido que afectan a un menor", sin ofrecer más detalles. El correo fue leído por el personal de gabinete, que estaba evaluando cómo proceder cuando llegó la segunda comunicación. En ella, Claudia Montes explica que se trata de un caso de "injusticia y acoso escolar", de errores en la evaluación de su hijo y también de presuntas irregularidades referidas al colegio concertado de Gijón en el que estudiaba el menor. Además, aportaba copia de otro correo que ella misma había remitido a la consejería de Educación.

El equipo de gabinete confirmó que el asunto era conocido en la consejería de Educación. De hecho, Montes llegaba a afirmar la existencia de conversaciones con un inspector y se comprobó que existía un procedimiento en marcha sobre esta queja.

Posteriormente, Claudia Montes vuelve a escribir a la cuenta de correo del Presidente afirmando que "la falta de respuesta institucional tiene que ver con que no se le quiere suspender el concierto educativo al colegio". Dado que la cuestión estaba en trámite en Educación, los servicios de Presidencia archivaron el asunto.

"Una injusticia" en una empresa pública

En 2022, tras un año de silencio, Claudia Montes envía otro correo dirigido al Presidente en el que solicita una reunión para dar respuesta a "una injusticia de una empresa pública en Oviedo y Madrid". Además, añadía: "Supuestamente, hasta que el juez diga lo contrario". Ante esa afirmación que daba a entender que había una denuncia o una investigación judicial en marcha, y dado que no había más concreción ni se produjeron posteriores comunicaciones, no hubo contacto por parte de Presidencia. Es aquí cuando cobra relevancia la orden expresada por Barbón: "Si se denuncia una irregularidad, que la comuniquen a Fiscalía". En este caso, la propia Claudia Montes afirmaba que existía ya una pesquisa judicial en marcha.

La última comunicación de Claudia Montes con el correo del Presidente se produjo en mayo de este mismo año. Pedía la mediación del Presidente para "adelantar la ayuda al aquiler" y le solicitaba que le concediese un "piso de titularidad pública". "Ante esa solicitud, como resulta obvio, no se le dio respuesta", aseguran fuentes de la Presidencia del Principado.

Estas fueron las comunicaciones de las que el Principado tiene constancia, y el resultado de la revisión literal de las mismas, en la que no se aprecia la concreción de detalles de un supuesto caso de corrupción en Renfe, tal y como pudo confirmar La Nueva España tras tener acceso a los citados e-mails. Algo que contradice lo expuesto por Claudia Montes en el Senado, donde aseguró haber informado a Adrián Barbón a través del correo electrónico de las presuntas corruptelas de las que tenía constancia, según ella, en Renfe y su filial Logirail, entidad en la que supuestamente "colocaron" a la Miss Asturias José Luis Ábalos y Koldo García.