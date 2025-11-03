Mazón firma su escrito de dimisión

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha firmado su escrito de renuncia hoy a las 14.51 horas, han confirmado fuentes oficiales de la Generalitat.

Mazón oficializa así su salida del gobierno autonómico, después de una mañana de muchos rumores y conjeturas, en los que se ha especulado con una baja médica tras su declaración institucional, en la que ha anunciado su decisión de dejar la presidencia del Consell.La comunicación también ha entrado ya en las Corts: a las 15.24 horas. "De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 8.d) de la Ley 5/83, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, renuncio al cargo de President de la Generalitat, para que quede constancia ante estas Corts", dice el documento registrado en la Cámara autonómica.

"Ya no puedo más", habría indicado Mazón durante la mañana, al tiempo que había añadido que por voluntad personal "habría dimitido hace tiempo" porque "ha habido momentos insoportables, para mí y sobre todo para mi familia".

Carlos Mazón no seguirá al frente de la Generalitat Valenciana, pero no habrá convocatoria electoral. Al menos, no de momento. El popular había anunciado que la legislatura continuaría, siempre que Vox lo permita apoyando un nuevo candidato que todavía se desconoce. Un "nuevo president" para que se haga cargo de la reconstrucción, según ha reclamado el jefe del Ejecutivo regional apelando a los de Santiago Abascal durante una comparecencia pública celebrada a primera hora en el Palau, después de la negociación con Alberto Núñez Feijóo en la tarde del domingo.