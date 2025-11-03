Mazón pacta su salida con Feijóo sin contar con la cúpula del PP valenciano

La crisis política del Partido Popular de la Comunidad Valenciana por la "insostenible situación" de Carlos Mazónsigue abierta, a la espera de la comparecencia este lunes del president. Todo apunta a que será entonces cuando despejará su futuro, que pasa por una salida pactada con Alberto Núñez Feijóo a espaldas de la cúpula del PP valenciano. Extremo que ha podido confirmar Levante-EMV, tras un domingo de versiones cruzadas y tensas negociaciones con el líder nacional del partido, con los ecos de los insultos de las víctimas en el funeral de Estado aún resonando. De forma casi paralela la comparecencia de la periodista Maribel Vilaplana, ante la jueza de la dana, no hace sino añadir una carga extra al complicado momento de Mazón.

Fue la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien sobre el mediodía del domingo aseguraba que Feijóo, máximo dirigente del partido conservador, hablaría a lo largo del día con Mazón, "sobre el contexto político de la Comunidad Valenciana". Todo el mundo daba por hecho, pues, que la margarita acabaría deshojándose este fin de semana. La resolución, sin embargo, seguía sin concretarse al cierre de esta edición, con todos los escenarios posibles sobre la mesa y sin que ninguna de las partes aportara claridad al respecto. Todo era posible. Una cosa y la contraria, la dimisión o por contra la resistencia de Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana.

A última hora de la noche, sin embargo, cobraba fuerza la posibilidad de una dimisión sin dejar el acta para mantener el aforamiento, con el síndic Juanfran Pérez Llorca como el elegido para ocupar la presidencia de forma interina hasta las elecciones de 2027. Según varias fuentes consultadas por este periódico, la mayor divergencia ayer podría haber estribado en unas peticiones de Mazón no compartidas por Feijóo.

En las conversaciones también fue importante el calado del movimiento del PP valenciano para exigir voz y promover la opción de Vicente Mompó como candidato a presidir la Generalitat Valenciana. Un movimiento que no ha caído bien en Génova, tal como ha trasladado el equipo de Miguel Tellado, según afirman fuentes populares a este periódico.

La apuesta de Catalá

La dirección nacional del partido estaría más en la línea de apostar por María José Catalá, actual alcaldesa de Valencia, como candidata a la presidencia de la Generalitat. Desde Génova, prefieren ese perfil de mujer joven para un momento que consideran "clave para el partido marcado por la renovación". Catalá, sin embargo, no se ha cansado de repetir que su puesto está al frente del consistorio. Es una pieza clave con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, al alza como candidata a la alcaldía.

Recluído en Alicante

Mazón ha estado recluido en Alicante desde el viernes, cuando se desplazó desde València para participar en un acto de Distrito Digital junto a Marian Cano, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Ya entonces no quiso atender a los medios de comunicación que le esperaban a la entrada y salida. El jueves, el día después del Funeral de Estado, había anunciado que se tomaba un período de reflexión que suscitó todo tipo de especulaciones sobre su dimisión, que rápidamente trató de desactivar.

Lo cierto es que este domingo tampoco acudió al concierto de bandas aplazado el pasado 9 de octubre y celebrado en la explanada del puerto de Alicante. El acto no contó con presencia institucional, pese a ser un evento oficial coorganizado por Presidencia. Según publicaban anoche medios del espectro conservador, Mazón estaba "roto" y "sin fuerzas".