Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo presidente

Carlos Mazón no seguirá al frente de la Generalitat Valenciana, pero no habrá convocatoria electoral. Al menos, no de momento. La legislatura continuará, siempre que Vox lo permita con sus votos, con un "nuevo president" para que se haga cargo de la reconstrucción. Así lo ha anunciado este lunes el dirigente 'popular' una comparecencia pública celebrada a las nueve de la mañana en el Palau después de la negociación con Alberto Núñez Feijóo en la tarde del domingo. No ha aclarado, sin embargo, ni los plazos de su renuncia ni si conservará su escaño en las Corts, lo que le permitiría continuar aforado y por tanto protegido ante una posible imputación en la causa de la dana.

Desde el patio gótico del Palau de la Generalitat (y no el Saló de Corts de las grandes ocasiones, como la declaración institucional de hace menos de una semana por el aniversario de la dana) y escoltado hasta el último momento por sus consellers en primera fila, Mazón ha verbalizado por primera vez sus "errores" durante el día de la dana y los posteriores y ha comunicado su decisión de dimitir como 'president' para no interferir en una reconstrucción que ha puesto en valor varias veces.

"Ya no puedo más", ha indicado Mazón al tiempo que ha añadido que por voluntad personal "habría dimitido hace tiempo" porque "ha habido momentos insoportables, para mí y sobre todo para mi familia".

"Sé que el futuro president será capaz de seguir con la reconstrucción, y quizás mi marcha haga que se enfoque esta tragedia con esta tarea", ha señalado Mazón al tiempo que ha apelado a la "mayoría parlamentaria viva, vigente y en marcha", en referencia a Vox, de quien necesita el apoyo para nombrar a un nuevo president del que no ha dicho el nombre. "Es la mayoría que está liderando la reconstrucción y no podemos permitir que nadie la pare, apelo a la responsabilidad de esa mayoría para elegir nuevo president de la Generalitat", ha indicado.

Mazón no ha aportado ninguna clave sobre la hoja de ruta a seguir. Ha asegurado que ha hablado con el rey Felipe VI esta mañana, si bien sin concretar los plazos de su dimisión, que abriría ese proceso de relevo. Tampoco quién será su sucesor, que sí que está claro que deberá salir de entre los 40 diputados que el PP tiene en las Corts y contar con el apoyo de Vox, que de momento no ha dado pista alguna. Y ha dejado también en el aire si su dimisión conllevará la entrega del acta o si retendrá el escaño, lo que le permite seguir aforado.

Su decisión de irse la ha explicado en una comparecencia "meditada" y tras hacer un "balance más personal" después de un año de la riada y en la que ha admitido "errores propios" con una nitidez no empleada en todo este año. Los insultos recibidos por parte de familiares de víctimas en el funeral de Estado marcaron un antes y un después.

"Durante todo este tiempo he mantenido siempre el mismo criterio, ante una situación tan grave, hablar de una situación orgánica o de mi futuro político me parecía una frivolidad", ha indicado para destacar que asumió el "desgaste político" desde el principio. Mazón ha denunciado también haber sido víctima de una "campaña brutal" contra su persona, en la que "algunos han convertido en deporte nacional el llamarme asesino".

El error de no solicitar la emergencia nacional

Mazón ha citado "expresamente" sus fallos, entre los que ha descatado "sobre todo" el haber mantenido su agenda aquella jornada, pese a haberlo defendido hasta hace escasos días. "Debí tener visión política, cancelar mi agenda y desplazarme a Utiel", ha admitido. También ha reconocido como error no haber solicitado la emergencia nacional al Gobierno, como le pedía el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Tenía razón", ha reconocido en un gesto hacia Génova.

Mazón, visiblemente compungido, ha dicho también que no debió permitir "que se instalara una imagen de president ajeno a la emergencia", aunque insistiendo constantemente en la falta de información aportada por Aemet y la CHJ sobre el barranco del Poyo. Así, ha confesado que vivirá "toda la vida" con esos errores, si bien ha repetido que "ninguno fue por cálculo político".

Carlos Mazón hace una declaración institucional en el primer aniversario de la dana. / Miguel Ángel Montesinos

En ese momento, ha sido especialmente duro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de haber maniobrado durante todo este año para hacerle caer. "Espero que cuando baje el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona".

Un fin de semana de reflexión

Mazón ha dado a conocer su decisión después de un fin de semana de reflexión con su equipo de confianza en Alicante y de un domingo de negociaciones con Génova y Alberto Nuñez Feijóo. Fue la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien sobre el mediodía del domingo aseguraba que Feijóo, máximo dirigente del partido conservador, hablaría a lo largo del día con Mazón, "sobre el contexto político de la Comunitat Valenciana". Todo el mundo daba por hecho, pues, que la margarita acabaría deshojándose este fin de semana, aunque finalmente ha sido un día después, coincidiendo en tiempo con la llegada de Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió en la fatídica tarde del 29-O entre las tres o las siete, al juzgado de Catarroja para presentar declaración en la instrucción judicial sobre la dana.