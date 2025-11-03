Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crisis en la Generalitat Valenciana

Mazón continuará en activo y presidirá este martes el pleno del Gobierno valenciano

La Generalitat aclara que el presidente "no tiene prescrita ninguna baja médica" y que "hará en todo momento lo que le diga su facultativo"

Última hora sobre la dimisión de Carlos Mazón y reacciones, en directo

Dimisión de Mazón: las imágenes de su comparecencia de renuncia

Dimisión de Mazón: las imágenes de su comparecencia de renuncia / Francisco Calabuig

Mateo L. Belarte

València
Carlos Mazón continuará trabajando en los próximos días como president de forma habitual pese a haber adelantado este lunes que presentará su dimisión en el futuro inmediato. Así lo aclaran fuentes de la Generalitat ante informaciones surgidas en los últimos minutos y que apuntan a que Mazón se habría cogido una baja médica.

Desde el entorno del todavía president aclaran que Mazón "no tiene prescrita ninguna baja médica", si bien añaden que "hará en todo momento lo que le diga su facultativo". Asimismo, su equipo confirma que por ahora el jefe del Consell no ha solicitado esta medida a su médico.

Así, por el momento, continuará trabajando "como estaba previsto". Tanto es así que mañana martes está previsto que Mazón presida el pleno ordinario del Consell, según confirman las fuentes de la Generalitat.

