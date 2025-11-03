Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crisis en la Generalitat Valenciana

Directo | Mazón dimite sin convocar elecciones y se queda de diputado

Carlos Mazón hace una declaración institucional en el primer aniversario de la dana.

Carlos Mazón hace una declaración institucional en el primer aniversario de la dana.

Diego Aitor San José

Valencia
El presidente Carlos Mazón dimite de su cargo, pero no convocará elecciones. Eso es lo que ha podido saber Levante-EMV, pocos minutos antes de comenzar la comparecencia pública en el Palau de la Generalitat. Con esta fórmula, Mazón podrá conservar su acta de diputado y seguir aforado, algo clave en la causa judicial de la dana.

