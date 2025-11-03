Crisis en la Generalitat Valenciana
Directo | Mazón dimite sin convocar elecciones y se queda de diputado
Diego Aitor San José
Valencia
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
El presidente Carlos Mazón dimite de su cargo, pero no convocará elecciones. Eso es lo que ha podido saber Levante-EMV, pocos minutos antes de comenzar la comparecencia pública en el Palau de la Generalitat. Con esta fórmula, Mazón podrá conservar su acta de diputado y seguir aforado, algo clave en la causa judicial de la dana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Manuel García-Castellón: 'No me ha sorprendido el caso Leire porque las cloacas a veces no se han conocido, pero siempre están ahí
- El Supremo confirma la indemnización a uno de los fiscales presionado por Leire Díez por la investigación interna que sufrió
- El juez García-Castellón se persona en la causa contra Leire Díez tras conocer que difundió falsedades para 'menoscabar su honor
- Los Comuns ponen como condición para los presupuestos de Barcelona la prohibición de la compra especulativa de vivienda
- Iñaki Gabilondo: 'Que el franquismo muriera en la cama fue una deshonra y una vergüenza generacional
- ¿Qué gana y qué pierde Puigdemont con su ruptura con Sánchez?
- La Marcha Verde: el jaque mate a la España imperial
- El Supremo entrega a la Audiencia Nacional pruebas del presunto blanqueo de la caja 'b' de Ábalos: 'El sobre de Víctor a mi mesa y el de Ferraz a la del ministro