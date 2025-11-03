Junts insta a Sánchez a ponerse las "gafas de lejos" y a explicar cómo piensa gobernar sin su apoyo

Una semana después de que Carles Puigdemont anunciara que su partido daba por terminado el acuerdo firmado en 2023 con el PSOE, Junts continúa situando la pelota en el tejado del presidente del Gobierno. Puigdemont no pidió abiertamente elecciones anticipadas ni se abrió a apoyar una moción de censura con el PP y Vox, algo que tampoco ha hecho siete días después el portavoz de la formación, Josep Rius. "Todo lo que pase a partir de ahora corresponde a Pedro Sánchez. No tiene mayoría. Podrá seguir en el poder pero no gobernar", ha afirmado este lunes.

En la primera rueda de prensa que ha concedido el partido tras la ruptura, Rius ha pedido a Sánchez que se ponga "las gafas de lejos" y "explique" cómo piensa gobernar los dos años que le quedan a la legislatura. "Tiene que reflexionar", se ha limitado a decir el posconvergente, tras hacer referencia a la polémica alrededor de las gafas que el presidente del Gobierno usó durante su comparecencia de la semana pasada en el Senado por el caso Koldo.

A pesar de la ruptura, el dirigente de Junts ha vuelto a reclamar al PSOE que cumpla con los compromisos a los que habían llegado anteriormente, como son la oficialidad del catalán en la Unión Europa, la delegación de competencias en inmigración o las leyes contra la multirreincidencia y la ocupación de pisos. "Lo que estaba comprometido nos lo deben", ha sostenido, tras recordar que la ruptura se traducirá en que el partido no va a celebrar "ninguna reunión más en Suiza" ni mantendrá negociaciones en el Congreso. El resultado de Junts a las votaciones, ha reiterado, "se lo encontrará [el Gobierno] cuando mire la pantalla".

Por otro lado, Rius ha anunciado que el próximo sábado el partido instalará carpas en un centenar de municipios para explicar y defender la ruptura con el PSOE. Se trata de una iniciativa que lleva por título 'Junts s'explica a pie de calle' y que es una variante de la campaña que los posconvergentes empezaron en abril en Girona. Desde entonces, los posconvergentes han hecho conferencias en distintas ciudades -este lunes será el turno de Sant Cugat-, pero ahora lo harán también en calles y plazas.

"Junts no tiene ningún inconveniente en explicarse, quien tiene que explicarse es Sánchez", ha zanjado Rius, al tiempo que ha añadido que la nueva campaña no solo se dedicará a exponer los "incumplimientos" del PSOE, sino que también buscarán presentar a Junts como la "alternativa" en Catalunya.