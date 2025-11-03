Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una semana después del anuncio

Junts insta a Sánchez a ponerse las "gafas de lejos" y a explicar cómo piensa gobernar sin su apoyo

El partido liderado por Carles Puigdemont instalará carpas en un centenar de municipios este sábado para defender la ruptura con el PSOE

Junts y ERC vuelven a separar sus estrategias dos años después de investir a Sánchez

El portavoz de Junts, Josep Rius, en rueda de prensa

El portavoz de Junts, Josep Rius, en rueda de prensa / Junts

Carlota Camps

Carlota Camps

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una semana después de que Carles Puigdemont anunciara que su partido daba por terminado el acuerdo firmado en 2023 con el PSOE, Junts continúa situando la pelota en el tejado del presidente del Gobierno. Puigdemont no pidió abiertamente elecciones anticipadas ni se abrió a apoyar una moción de censura con el PP y Vox, algo que tampoco ha hecho siete días después el portavoz de la formación, Josep Rius. "Todo lo que pase a partir de ahora corresponde a Pedro Sánchez. No tiene mayoría. Podrá seguir en el poder pero no gobernar", ha afirmado este lunes.

En la primera rueda de prensa que ha concedido el partido tras la ruptura, Rius ha pedido a Sánchez que se ponga "las gafas de lejos" y "explique" cómo piensa gobernar los dos años que le quedan a la legislatura. "Tiene que reflexionar", se ha limitado a decir el posconvergente, tras hacer referencia a la polémica alrededor de las gafas que el presidente del Gobierno usó durante su comparecencia de la semana pasada en el Senado por el caso Koldo.

A pesar de la ruptura, el dirigente de Junts ha vuelto a reclamar al PSOE que cumpla con los compromisos a los que habían llegado anteriormente, como son la oficialidad del catalán en la Unión Europa, la delegación de competencias en inmigración o las leyes contra la multirreincidencia y la ocupación de pisos. "Lo que estaba comprometido nos lo deben", ha sostenido, tras recordar que la ruptura se traducirá en que el partido no va a celebrar "ninguna reunión más en Suiza" ni mantendrá negociaciones en el Congreso. El resultado de Junts a las votaciones, ha reiterado, "se lo encontrará [el Gobierno] cuando mire la pantalla".

Por otro lado, Rius ha anunciado que el próximo sábado el partido instalará carpas en un centenar de municipios para explicar y defender la ruptura con el PSOE. Se trata de una iniciativa que lleva por título 'Junts s'explica a pie de calle' y que es una variante de la campaña que los posconvergentes empezaron en abril en Girona. Desde entonces, los posconvergentes han hecho conferencias en distintas ciudades -este lunes será el turno de Sant Cugat-, pero ahora lo harán también en calles y plazas.

"Junts no tiene ningún inconveniente en explicarse, quien tiene que explicarse es Sánchez", ha zanjado Rius, al tiempo que ha añadido que la nueva campaña no solo se dedicará a exponer los "incumplimientos" del PSOE, sino que también buscarán presentar a Junts como la "alternativa" en Catalunya.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manuel García-Castellón: 'No me ha sorprendido el caso Leire porque las cloacas a veces no se han conocido, pero siempre están ahí
  2. El Supremo confirma la indemnización a uno de los fiscales presionado por Leire Díez por la investigación interna que sufrió
  3. El juez García-Castellón se persona en la causa contra Leire Díez tras conocer que difundió falsedades para 'menoscabar su honor
  4. Los Comuns ponen como condición para los presupuestos de Barcelona la prohibición de la compra especulativa de vivienda
  5. Iñaki Gabilondo: 'Que el franquismo muriera en la cama fue una deshonra y una vergüenza generacional
  6. La mayoría del tribunal que dictará sentencia irrecurrible sobre el fiscal general del Estado ya se 'retrató' al imputarle
  7. ¿Qué gana y qué pierde Puigdemont con su ruptura con Sánchez?
  8. La Marcha Verde: el jaque mate a la España imperial

Mazón firma su escrito de dimisión, tras apelar a Vox para nombrar un nuevo presidente

Mazón firma su escrito de dimisión, tras apelar a Vox para nombrar un nuevo presidente

La UCO desvela que los pagos de Aldama a Koldo le valieron para "tener acceso al ministro Torres"

La UCO desvela que los pagos de Aldama a Koldo le valieron para "tener acceso al ministro Torres"

El Tribunal de Cuentas condena al exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña a devolver 82.000 euros

El Tribunal de Cuentas condena al exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña a devolver 82.000 euros

El apoyo del PSOE federal marcará la campaña de Gallardo: "Una Extremadura mejor es posible"

El apoyo del PSOE federal marcará la campaña de Gallardo: "Una Extremadura mejor es posible"

David Sánchez pide su absolución y que se excluyan de la causa los correos electrónicos intervenidos por la UCO

David Sánchez pide su absolución y que se excluyan de la causa los correos electrónicos intervenidos por la UCO

Illa lanza su reforma de la administración pública de la Generalitat con 50 propuestas de expertos

Illa lanza su reforma de la administración pública de la Generalitat con 50 propuestas de expertos

El fiscal general niega ante el Supremo ser "responsable" de los delitos de los que está acusado

El fiscal general niega ante el Supremo ser "responsable" de los delitos de los que está acusado

Feijóo reivindica a Mazón como víctima de una "cacería" que le ha dado "una lección" a Sánchez y pide a Vox que "facilite" el sustituto

Feijóo reivindica a Mazón como víctima de una "cacería" que le ha dado "una lección" a Sánchez y pide a Vox que "facilite" el sustituto