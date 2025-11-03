Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo | El fiscal general niega ante el Supremo ser "responsable" de los delitos de los que está acusado

El Tribunal Supremo inicia el juicio que, por primera vez en la historia, sentará en el banquillo a un fiscal general del Estado

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en el Tribunal Supremo

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en el Tribunal Supremo

MADRID, 03/11/2025.- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz toma notas este lunes en el inicio del juicio por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el Tribunal Supremo. EFE/Mariscal POOL / Mariscal / EFE

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

Madrid
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llegó este lunes a la sede del Tribunal Supremo (TS) 15 minutos antes del inicio del juicio que se celebra a partir de hoy en su contra. Llegó en un vehículo que accedió al edificio por la puerta de autoridades y en solitario. El histórico juicio contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos que afectan a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, está a punto de arrancar en el Tribunal Supremo.

