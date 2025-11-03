En Directo
En directo | El fiscal general niega ante el Supremo ser "responsable" de los delitos de los que está acusado
El Tribunal Supremo inicia el juicio que, por primera vez en la historia, sentará en el banquillo a un fiscal general del Estado
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llegó este lunes a la sede del Tribunal Supremo (TS) 15 minutos antes del inicio del juicio que se celebra a partir de hoy en su contra. Llegó en un vehículo que accedió al edificio por la puerta de autoridades y en solitario. El histórico juicio contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos que afectan a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, está a punto de arrancar en el Tribunal Supremo.
El fiscal general niega ante el Supremo ser "responsable" de los delitos de los que está acusado
El fiscal general del Estado ha respondido con un escueto “no” a la pregunta del presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, de si se considera "responsable" de los hechos por los que está acusado por los que se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel. De este modo, y tras la lectura de los hechos que se le imputan a García Ortiz por parte de la secretaria judicial, ha dado comienzo el juicio que por primera vez en democracia sienta en el banquillo al jefe de los fiscales españoles, que sigue ostentando el cargo porque ni se ha apartado del cargo ni ha sido suspendido. Lee la noticia completa.
Ángeles Vázquez
"Excesivo y desproporcionado"
La abogada de García Ortiz sostuvo que “la instrucción de este procedimiento se han producido varios motivos de nulidad de actuaciones y graves vulneraciones de derechos fundamentales”. En su opinión, la nulidad de actuaciones obedece a que el 30 de octubre de 2024 el instructor dictó tres autos, entre ellos el del registro. El del secreto es nulo por falta de motivación, porque se limita a decir que resulta necesario decretar el secreto, sin realizar un juicio de ponderación, y fue “excesivo y desproporcionado”.
El auto de entrada y registro es nulo, porque incumple lo previsto para esta intromisión y vulneró gravemente su derecho al secreto de las comunicaciones y a la intimidad. También excedió el tiempo comprendido. El instructor ordenó la intervención de todas las comunicaciones desde el 8 de marzo al 30 de octubre de 2024. Luego lo limitó, pero ello “no subsana el vicio inicial”.
Así ha sido la llegada de García Ortiz al Supremo
Cristina Gallardo
Una nueva prueba documental
La ex Abogada general del Estado, Consuelo Castro, en defensa del fiscal general, adelanta que argumentará como cuestiones previas la nulidad de actuaciones y vulneración de derechos fundamentales de García Ortiz durante la instrucción. Aporta además nueva prueba documental, entre ella mensajes en la red X del jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez
Ángeles Vázquez
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, responde con un escueto “no” a la pregunta del presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, si se considera responsable de los hechos por los que está acusado por los que se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel. A continuación la acusación que ejerce el novio de Isabel Díaz Ayuso planteó sus cuestiones previas.
Ángeles Vázquez
La sala de vistas está ordenada en el sentido contrario al habitual. La acusación que ejerce el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y las acusaciones populares ocupan los estrados situados a la izquierda del tribunal, mientras que la teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde, y los abogados defensores de García Ortiz, entre los que se encuentra la exabogada general del Estado, Consuelo Castro, están a su derecha. El fiscal general se sienta a su lado con toga.
Ángel Pérez
El juicio da comienzo oficialmente a las 10.07 horas
Ángeles Vázquez
El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Andrés Martínez-Arrieta, que preside el juicio en el que el fiscal general del Estado será juzgado por revelación de secretos, ha ordenado que se anuncie "vista pública", la fórmula por la que el público asistente puede entrar en la sala de vistas. Álvaro García Ortiz está sentado en estrados, junto a su defensa, que ejerce la Abogacía del Estado.
El fiscal general del Estado ya ha llegado al Tribunal Supremo
Álvaro García Ortiz ha llegado desde la Fiscalía General en su coche oficial a las 9.42 hpras a la puerta reservada a magistrados y autoridades, donde varias personas le han recibido con aplausos y gritos de “ánimo”.
Por la puerta principal
Está previsto que García Ortiz llegue al alto tribunal por la puerta principal de la Plaza de la Villa de París. Una vez dentro será recibido por el Fiscal de Sala Jefe de la Sección Penal, José Javier Huete.
