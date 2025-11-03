Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRAS EL ACUERDO EN EXTREMADURA

Podemos exige a IU excluir a Sumar como condición para llegar a pactos electorales: "Tiene que elegir"

"IU tiene que elegir entre Podemos o el proyecto fracasado de Sumar", destaca su portavoz

Podemos mantiene así su rechazo a unirse a la coalición Por Andalucía, firmada por IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, a su llegada a la Junta de Portavoces, en el Congreso, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, a su llegada a la Junta de Portavoces, en el Congreso, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press / Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press

Ana Cabanillas

Ana Cabanillas

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Podemos exige a Izquierda Unida excluir a Sumar de futuras coaliciones como condición para poder llegar a alianzas electorales. El partido ha rechazado hasta el momento cualquier alianza con IU reclamando su salida del "Gobierno de la guerra", pero la convocatoria de elecciones en Extremadura llevó a aceptar la continuidad de Unidas por Extremadura, la candidatura de Irene de Miguel, decidida a mantener su alianza con IU. El acuerdo ha roto la hoja de ruta diseñada por la dirección, que ahora reformula sus condiciones para mantener su rechazo la coalición andaluza, que hasta el momento ha sido firmada por IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

En rueda de prensa en la sede de Podemos, su secretario de Organización y portavoz, Pablo Fernández, ha reclamado a IU a "elegir" entre Podemos y Sumar, planteándolas como opciones incompatibles. "Izquierda Unida tendrá que tomar una decisión, y es si quiere colaborar con Podemos en poner en pie esas candidaturas verdaderamente transformadoras y de izquierdas o, por el contrario, Izquierda Unida quiere continuar por la senda de Sumar y del Partido Socialista, algo que día de hoy se demuestra que lo único que se consigue es que los votos de la izquierda se destinen a hacer políticas conservadoras", resumió el dirigente.

"Nosotros vamos a mantenernos en esta línea", continuó, apelando directamente a las siguientes comunidades autónomas donde se celebrarán comicios: "Si Izquierda Unida en Castilla y León y en Andalucía quiere trabajar codo con codo con Podemos, podremos llegar a acuerdos. Y si quiere continuar con el proyecto Sumar, que yo creo que se ha demostrado que es un fracaso total y que ha perjudicado muchísimo a la izquierda de este país, pues yo creo que llega el momento en el que se tiene que elegir, que tomar una decisión", ha defendido.

Noticia en ampliación

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manuel García-Castellón: 'No me ha sorprendido el caso Leire porque las cloacas a veces no se han conocido, pero siempre están ahí
  2. El Supremo confirma la indemnización a uno de los fiscales presionado por Leire Díez por la investigación interna que sufrió
  3. El juez García-Castellón se persona en la causa contra Leire Díez tras conocer que difundió falsedades para 'menoscabar su honor
  4. Los Comuns ponen como condición para los presupuestos de Barcelona la prohibición de la compra especulativa de vivienda
  5. Iñaki Gabilondo: 'Que el franquismo muriera en la cama fue una deshonra y una vergüenza generacional
  6. ¿Qué gana y qué pierde Puigdemont con su ruptura con Sánchez?
  7. La Marcha Verde: el jaque mate a la España imperial
  8. La mayoría del tribunal que dictará sentencia irrecurrible sobre el fiscal general del Estado ya se 'retrató' al imputarle

'Miss Asturias' reconoce que Koldo pagó en nombre de Ábalos los 1.300 euros que debía de alquiler

'Miss Asturias' reconoce que Koldo pagó en nombre de Ábalos los 1.300 euros que debía de alquiler

'Miss Asturias' reconoce que Koldo pagó en nombre de Ábalos los 1.300 euros que debía de alquiler

'Miss Asturias' reconoce que Koldo pagó en nombre de Ábalos los 1.300 euros que debía de alquiler

Mazón continuará en activo y presidirá este martes el pleno del Gobierno valenciano

Mazón continuará en activo y presidirá este martes el pleno del Gobierno valenciano

El fiscal general niega ante el Supremo ser "responsable" de los delitos de los que está acusado

El fiscal general niega ante el Supremo ser "responsable" de los delitos de los que está acusado

Podemos exige a IU excluir a Sumar como condición para llegar a pactos electorales: "Tiene que elegir"

Podemos exige a IU excluir a Sumar como condición para llegar a pactos electorales: "Tiene que elegir"

El Supremo propone juzgar ya a Ábalos, Koldo y Aldama por los contratos de mascarillas

El Supremo propone juzgar ya a Ábalos, Koldo y Aldama por los contratos de mascarillas

Vilaplana declara que Mazón la acompañó hasta la entrada del aparcamiento

Vilaplana declara que Mazón la acompañó hasta la entrada del aparcamiento

Feijóo interviene en el Comité Nacional del PP tras la dimisión de Mazón

Feijóo interviene en el Comité Nacional del PP tras la dimisión de Mazón