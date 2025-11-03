TRAS EL ACUERDO EN EXTREMADURA
Podemos exige a IU excluir a Sumar como condición para llegar a pactos electorales: "Tiene que elegir"
"IU tiene que elegir entre Podemos o el proyecto fracasado de Sumar", destaca su portavoz
Podemos mantiene así su rechazo a unirse a la coalición Por Andalucía, firmada por IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz
Podemos exige a Izquierda Unida excluir a Sumar de futuras coaliciones como condición para poder llegar a alianzas electorales. El partido ha rechazado hasta el momento cualquier alianza con IU reclamando su salida del "Gobierno de la guerra", pero la convocatoria de elecciones en Extremadura llevó a aceptar la continuidad de Unidas por Extremadura, la candidatura de Irene de Miguel, decidida a mantener su alianza con IU. El acuerdo ha roto la hoja de ruta diseñada por la dirección, que ahora reformula sus condiciones para mantener su rechazo la coalición andaluza, que hasta el momento ha sido firmada por IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz.
En rueda de prensa en la sede de Podemos, su secretario de Organización y portavoz, Pablo Fernández, ha reclamado a IU a "elegir" entre Podemos y Sumar, planteándolas como opciones incompatibles. "Izquierda Unida tendrá que tomar una decisión, y es si quiere colaborar con Podemos en poner en pie esas candidaturas verdaderamente transformadoras y de izquierdas o, por el contrario, Izquierda Unida quiere continuar por la senda de Sumar y del Partido Socialista, algo que día de hoy se demuestra que lo único que se consigue es que los votos de la izquierda se destinen a hacer políticas conservadoras", resumió el dirigente.
"Nosotros vamos a mantenernos en esta línea", continuó, apelando directamente a las siguientes comunidades autónomas donde se celebrarán comicios: "Si Izquierda Unida en Castilla y León y en Andalucía quiere trabajar codo con codo con Podemos, podremos llegar a acuerdos. Y si quiere continuar con el proyecto Sumar, que yo creo que se ha demostrado que es un fracaso total y que ha perjudicado muchísimo a la izquierda de este país, pues yo creo que llega el momento en el que se tiene que elegir, que tomar una decisión", ha defendido.
Noticia en ampliación
Suscríbete para seguir leyendo
- Manuel García-Castellón: 'No me ha sorprendido el caso Leire porque las cloacas a veces no se han conocido, pero siempre están ahí
- El Supremo confirma la indemnización a uno de los fiscales presionado por Leire Díez por la investigación interna que sufrió
- El juez García-Castellón se persona en la causa contra Leire Díez tras conocer que difundió falsedades para 'menoscabar su honor
- Los Comuns ponen como condición para los presupuestos de Barcelona la prohibición de la compra especulativa de vivienda
- Iñaki Gabilondo: 'Que el franquismo muriera en la cama fue una deshonra y una vergüenza generacional
- ¿Qué gana y qué pierde Puigdemont con su ruptura con Sánchez?
- La Marcha Verde: el jaque mate a la España imperial
- La mayoría del tribunal que dictará sentencia irrecurrible sobre el fiscal general del Estado ya se 'retrató' al imputarle