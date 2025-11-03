España lidera, junto con EEUU, Alemania y Reino Unido, los países de la OCDE con más inmigración

España fue en 2024, junto con Estados Unidos, Alemania, Canadá y el Reino Unido, uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde hubo más migración permanente, según el informe anual sobre los movimientos internacionales de población publicado este lunes por el organismo.

En concreto, en 2024, Estados Unidos registró 1,4 millones de nuevos inmigrantes permanentes, el 27% del total de la OCDE, mientras que Alemania recibió más de 586.000; Canadá unos 483.600, el Reino Unido a 435.700 y España a 368.000 migrantes. Los cinco países concentraron la mitad de la migración permanente en la OCDE.

No obstante, pese a estos grandes movimientos de población, en el conjunto de países de la OCDE la migración permanente disminuyó en 2024, especialmente en la UE, donde las cifras cayeron un 8%. De hecho, entre los Veintisiete, solo Irlanda y la República Checa, registraron aumentos, del 10% y del 8%, respectivamente.

Por migración permanente se entiende el movimiento de personas que cambian su residencia habitual con la intención de establecerse de manera duradera en otro país, y no planean regresar a su lugar de origen.

6,2 millones de inmigrantes

En términos generales, en 2024 la migración en el conjunto de países de la OCDE disminuyó, un 4% de media, después de tres años de fuertes aumentos. A pesar de este descenso, el total de 6,2 millones de nuevos inmigrantes permanentes sigue siendo relativamente alto, un 15% superior a los niveles de 2019, según destaca el informe.

Y en España, pese a un ligero descenso (del 1,8%), "la migración permanente se mantiene en niveles históricamente altos", según el estudio. En otros, como Alemania, las cifras han vuelto a los niveles de hace una década.

Al mismo tiempo, las bajadas más significativas se observaron en Nueva Zelanda (con una caída del 56%) y el Reino Unido, que pese a ser uno de los países que cuenta con más migración permanente, experimentó un descenso del 41%.

En el lado contrario, la migración a Estados Unidos continuó aumentando, con un incremento del 20% respecto a 2023. También se registraron aumentos superiores al 5% en Chile, Colombia, Costa Rica, República Checa, Irlanda y Japón. También creció, aunque de forma más modesta, en Canadá (2%) y México (4%).

El informe destaca que los datos nacionales (no armonizados) sugieren que el pasado año se produjo un incremento de migración permanente hacia países latinoamericanos miembros de la OCDE, en particular Colombia, Chile y Costa Rica. Asimismo, indica que la reunificación familiar siguió siendo la principal razón de la migración permanente, mientras que la migración laboral ha disminuido.

Servicios públicos

“Los flujos migratorios hacia los países de la OCDE contribuyen a paliar la escasez de mano de obra y fortalecen la resiliencia de sus economías. Se necesitan políticas migratorias eficaces para gestionar la presión que esto ejerce sobre los servicios públicos y facilitar la integración laboral de los recién llegados”, ha destacado el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, durante la presentación del informe en Bruselas.

A su vez, el Comisario Europeo de Asuntos Interiores y Migración, Magnus Brunner, ha subrayado que “las importantes diferencias salariales entre los inmigrantes y los trabajadores nativos ponen de manifiesto la importancia de agilizar la evaluación y el reconocimiento de las cualificaciones extranjeras, así como de optimizar las políticas que apoyan el aprendizaje de idiomas, la búsqueda de empleo y el desarrollo de competencias”.

Otro dato interesante que contiene el informe es la adquisición de ciudadanía, que alcanzó también niveles históricamente altos, acercándose a los 3 millones. Alemania, por ejemplo, otorgó la ciudadanía a 290.000 residentes extranjeros y el Reino Unido a 270.000, un récord para ambos países.

En paralelo con lo anterior, el número de solicitantes de asilo alcanzó un máximo histórico, con 3,1 millones de nuevas solicitudes en 2024, lo que supone un incremento del 13% con respecto a 2023. Los principales países de origen de los solicitantes fueron Venezuela, Colombia y Siria.