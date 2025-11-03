Los partidos catalanes, salvo PP y Vox, reprochan a Mazón no convocar elecciones: "Feijóo y Abascal son cómplices"

Un año después de la dana que se llevó por delante la vida de 229 valencianos, el hasta ahora president de la Generalitat valenciana, Carlos Mázon, ha anunciado en una comparecencia desde el Palau que dimite y deja su cargo en el Consell, pero no se aparta del todo. Mantendrá su acta de diputado, descarta convocar elecciones y deja en manos de Vox, socio necesario para una investidura, la continuidad de otro candidato popular. Una situación que han criticado diferentes líderes políticos en Catalunya. Mientras que PP y Vox han guardado silencio y han cedido el protagonismo a sus máximos líderes, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, el resto de partidos catalanes han salido a criticar la actitud de Mazón.

Representantes de PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP han considerado insuficiente el paso al lado de Mazón, porque creen que no está a la "altura" de los acontecimientos, y piden al presidente valenciano que deje su escaño y disuelva las Cortes. Además, han coincidido en señalar a Feijóo como responsable también por su inacción durante este año, en el que creen que debería haber movido fecha para forzar su desalojo de la Generalitat valenciana.

Lluïsa Moret, portavoz del PSC. / Gerard Artigas

"La dimisión era necesaria como acto de justicia y restauración de la dignidad de los valencianos, lo que queda es que ahora [los valencianos] manifiesten y opinen sobre estos hechos, que puedan expresarse", ha declarado la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, que exigía así que Mazón ponga las urnas. A juicio de los socialistas catalanes, el president valenciano ha sido "incapaz de asumir su responsabilidad" incluso en esta última comparecencia en la que, según Moret, solo ha salido a "victimizarse". Pero, desde el PSC también señalan al presidente del PP nacional como responsable de esta "mala gestión". "Feijóo debe dar explicaciones, no ha estado a la altura y ha sido incapaz de coger las riendas de su partido, su falta de liderazgo ha provocado que la situación se alargue innecesariamente por poner por delante los intereses de su partido; no da la cara", ha espetado Moret. Pocos minutos antes, el presidente del PP comparecía en la sede de su partido considerando "correcta" la decisión de su barón en Valencia.

El portavoz de Junts y vicepresidente del partido, Josep Rius. / ACN

A las críticas de Moret y el reclamo de comicios se han sumado de forma unánime la del resto de partidos en Catalunya, salvo PPC y Vox, que han guardado silencio. El portavoz de Junts, Josep Rius, ha afirmado que debería haber dimitido "hace un año" y le ha reprochado a Mazón que ahora lo hay ahecho "sin reconocer responsabilidades y menospreciando el dolor de las víctimas". Esta falta de "responsabilidad política" es la que ha criticado el presidente republicano, Oriol Junqueras, que una publicación en X, poco después de la comparecencia de Mazón, ha afeado al president que mantenga su acta de diputado, algo que también ha compartido la portavoz de la CUP, Su Moreno: "Se demuestra el miedo que tiene a que se haga justicia y que le juzguen por negligencia". El portavoz republicano, Isaac Albert, horas más tarde, ha tildado de "miserable" e "indecente" por parte de los populares y los de Abascal que busquen una "salida" a Mazón, lo que les hace cómplices de la situación. "La única respuesta son unas urnas".

El portavoz de ERC, Isaac Albert. / ACN

La petición de las elecciones también la ha hecho la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, que cree que lo "mínimo" hubiera sido disolver las Cortes, además de "pedir perdón" a las 229 víctimas. Un poco más tarde, Candela López, coordinadora de los Comuns en Catalunya, ha rematado tachando de "cómplices" a Feijóo y Abascal. En una rueda de prensa en la sede del partido, López ha acusado al PP de actuar de forma "negligente" y ha extendido la "mala gestión" del PP a otras comunidades. Así, ha comparado la actuación de Mazón con la dana con la de Isabel Díaz Ayuso en Madrid con la pandemia, la de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León con los incendios de este verano o la de Juanma Moreno Bonilla con los cribados de cáncer de mama en Andalucía. López, además, ha aprovechado su comparecencia para criticar a Junts y les ha acusado de abrir la puerta del Gobierno de España a PP y Vox. "Romper esta legislatura es una irresponsabilidad", ha concluido, tras asegurar también que el partido liderado por Carles Puigdemont "hace el juego a Sílvia Orriols".

Sirera, única voz del PP

Todos ellos apuntan en la diana al PP y a Vox, cuyos partidos en Catalunya han matenido un silencio durante la jornada de este lunes, cediendo el protagonismo a su sus líderes nacionales. Solo ha habido una excepción dentro del PP catalán. Se ha pronunciado públicamente Dani Sirera, presidente del grupo municipal en Barcelona y exjefe de gabinete de Mazón. Sirera ha mostrado su apoyo al hasta ahora president valenciano y ha señalado que la responsabilidad no fue exclusivamente de Mazón, exigiendo que otros cargos, como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, también dimitan.

El presidente del PP de Barcelona, Dani Sirera. / ZOWY VOETEN / EPC

En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha defendido que Mazón afrontó la reconstrucción de la Comunidad Valenciana "en solitario" y sin la ayuda del Gobierno, por lo que ha acusado a los socialistas de intentar "desgastarlo" políticamente. "Se pueden cometer errores; él mismo ha reconocido que debió haber cancelado su agenda", ha dicho, siguiendo el argumentario que ha expuesto Mazón en su comparecencia. Y tras eso, ha pedido "respeto" por parte del pueblo valenciano hacia su último president.

El anuncio de la dimisión de Mazón llega tras un funeral de Estado donde los familiares de los fallecidos le abuchearon y tildaron de "asesino" por su inacción el día de la dana, pocos minutos antes de que la periodista con la que comió ese día, Maribel Vilaplana, declarara ante el juez para aclarar las distintas versiones que Mazón dio ese día, y horas después de que el líder valenciano conversara largo y tendido con Feijóo, con quien pactó su salida.