Dimisión de Carlos Mazón, en directo: última hora de su comparecencia y la declaración de Maribel Vilaplana hoy

Carlos Mazón hace una declaración institucional en el primer aniversario de la dana.

Carlos Mazón hace una declaración institucional en el primer aniversario de la dana. / Miguel Ángel Montesinos

Montse Martínez

Montse Martínez

Barcelona
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha presentado su dimisión por su gestión de la dana tras haber mantenido varias conversaciones con el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. Su comparencia coincide con la declaración de Maribel Vilaplana como testigo en el juzgado que investiga la causa de dana en Valencia.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la comparecencia de Mazón, la declaración de Vilaplana y la posibilidad de convocatoria de nuevas elecciones en Valencia.

