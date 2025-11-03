Dimisión de Carlos Mazón, en directo: última hora de su comparecencia y la declaración de Maribel Vilaplana hoy

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha presentado su dimisión por su gestión de la dana tras haber mantenido varias conversaciones con el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. Su comparencia coincide con la declaración de Maribel Vilaplana como testigo en el juzgado que investiga la causa de dana en Valencia.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la comparecencia de Mazón, la declaración de Vilaplana y la posibilidad de convocatoria de nuevas elecciones en Valencia.

Vilaplana declara que Mazón firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil La periodista que comió con Carlos Mazón el 29 de octubre, Maribel Vilaplana, ya declara ante la jueza y el fiscal de la dana y los abogados de acusaciones y defensas. Vilaplana ha asegurado no conservar el tique del aparcamiento donde dejó su coche antes de ir al restaurante El Ventorro. Y a donde ambos volvieron, tal como desveló Levante-EMV en su edición del 25 de octubre. Vilaplana se ha ofrecido a facilitar su matrícula para que se requiera el tique a la empresa que gestiona el aparcamiento, así como el extracto bancario del pago. Lea la crónica completa de Marta Rojo y Laura Ballester.

Zapatero carga contra la dimisión de Mazón sin elecciones: "El PP gestiona esta crisis política como gestionó la dana" El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha replicado que Génova y el PP de la Comunitat Valenciana "deberían haber tenido otra respuesta institucional". "Me parece que gestionan la crisis política como gestionaron la dana, con poca pericia, por ser amable", ha respondido al respecto de si considera adecuada la respuesta de Carlos Mazón de dejar paso a un sucesor sin convocar elecciones. Durante su intervención la mañana del lunes en ‘Los desayunos del Ateneo’ ha reconocido que "todos los partidos tenemos líos", pero que en cualquier caso los populares "deberían hacer las cosas con máximo respeto a la ciudadanía". "Es un poco anómalo", concluyó, avanzando que "esta situación es proclive a unas elecciones".

IU afirma que la dimisión de Mazón no basta y reclama elecciones en la Comunidad Valenciana El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha asegurado que con la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana no basta" y ha reclamado elecciones anticipadas para que el pueblo valenciano elija su futuro. A través de un mensaje en la red social X, Maíllo ha tachado de "vergüenza" la declaración institucional de Mazón, al que ha acusado de ser "deshonesto, cínico y falto de la mínima empatía con las víctimas" hasta el final, como es "marca de la casa". "Tras un año de humillación a las víctimas, solo al pueblo valenciano le corresponde decidir su futuro. Feijóo no puede cerrar en falso esta etapa. Si lo hace, es igual de irresponsable y cínico que Mazón", ha exclamado.

Vilaplana no aporta el ticket de aparcamiento pero facilita la matrícula para que se pida Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, no ha aportado el ticket del aparcamiento de aquella jornada, tal y como le requirió la jueza instructora, aunque dará la matrícula de su coche para que se pueda reclamar ese documento a la empresa. Según han informado fuentes judiciales presentes en su declaración, en calidad de testigo, la periodista ha explicado que no conserva ese documento. En el inicio de su declaración, a micrófono cerrado, la periodista ha explicado a la jueza que no se encuentra bien anímicamente, han explicado las mismas fuentes.

Albiach, presidenta de los Comuns en el Parlament, también ha reprochado al expresident que no haya disuelto las Cortes Valencianas Jéssica Albiach, presidenta de los Comuns en el Parlament, también ha reprochado al expresident que no haya disuelto las Cortes Valencianas ni pedido disculpas a las víctimas en su última intervención pública. En su cuenta de X, Albiach ha afirmado que “convocar elecciones era lo mínimo que podía hacer” y ha señalado que no solo es un “incompetente”, sino también una “mala persona” por no asumir las consecuencias de su gestión.

Junqueras (ERC) lamenta que Mazón no haya dejado su acta de diputado El presidente de ERC, Oriol Junqueras, critica que Carlos Mazón no haya dejado su acta de diputado tras dimitir y considera que no hacerlo “es no reconocer su responsabilidad política”. En una publicación en X, el líder republicano cree que debe irse del Consell y convocar elecciones. “Ni dimitiendo ha estado a la altura del dolor que ha causado a la sociedad valenciana”, ha añadido.

Sirera (PP): "No es responsabilidad exclusiva de él" Daniel Sirera, actual líder del PP en Barcelona y exjefe de gabinete de Carlos Mazón, ha mostrado su apoyo al hasta ahora president valenciano tras su dimisión, exigiendo que otros responsables también asuman sus responsabilidades y dimitan, entre ellos, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Sirera ha defendido que Mazón ha afrontado la reconstrucción de la Comunidad Valenciana “en solitario”, sin el respaldo del Gobierno central, y ha interpretado este gesto como parte de un “cálculo electoral” por parte de los socialistas, cuyo objetivo sería “desgastar” al president y forzar la convocatoria de elecciones. “No es responsabilidad exclusiva de él; se pueden cometer errores, y él mismo ha reconocido que debió haber cancelado su agenda”, ha afirmado Sirera. Además, el edil barcelonés ha solicitado un trato de “respeto” hacia el expresident por parte del pueblo valenciano.