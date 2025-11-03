Carlos Mazón, contra las cuerdas: Última hora sobre el presidente valenciano, la decisión del PP y la declaración de Maribel Vilaplana

Candidatos a la Generalitat

Las presiones a Feijóo para acabar con la “situación insostenible” se redoblaron ayer sábado desde varios dirigentes populares valencianos, tras la comida entre Vicent Mompó, Marta Barrachina y Toni Pérez el pasado viernes con Perez Llorca. Aunque la apuesta preferida de Génova es la de Catalá, es Mompó quien ha movido ficha en los últimos días. A nadie se le escapa que la investidura de Pérez Llorca sin ir a elecciones requiere del acuerdo con Vox.

En las conversaciones de hoy también ha sido importante el calado del movimiento del PP valenciano para exigir voz y promover la opción de Vicente Mompó como candidato a presidir la Generalitat Valenciana en caso de que Carlos Mazón de un paso atrás. Un movimiento que no ha caído bien en Génova, tal como ha trasladado el equipo de Miguel Tellado, según afirman fuentes populares a este diario.

De esta manera, la dirección nacional del partido estaría más en la línea de apostar por María José Catalá, actual alcaldesa de València, como candidata a la presidencia de la Generalitat. Desde Génova, prefieres ese perfil de mujer joven para un momento que consideran "clave para el partido marcado por la renovación".