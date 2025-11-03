En Directo
Crisis abierta
Carlos Mazón, contra las cuerdas: Última hora sobre el presidente valenciano, la decisión del PP y la declaración de Maribel Vilaplana
Los familiares congregados frente al Palau ya dan por hecha la dimisión de Carlos Mazón
Dirigentes del PP regional piden una salida a la crisis de Mazón con el presidente de la Diputación de Valencia como nuevo líder
Las protestas contra Mazón marcan el funeral de Estado por las víctimas de la dana
Carlos Mazón atraviesa su momento más delicado al frente de la Generalitat. El president informará finalmente este lunes ante los medios de comunicación de las conversaciones que ha mantenido a lo largo de este domingo sobre su futuro político con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
La periodista que comió con Mazón el 29-O declara este lunes ante la jueza de la dana
Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones que causaron 229 muertos, declara hoy como testigo ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana. Vilaplana, quien está citada a las 9.30 horas en los juzgados de Catarroja, puede "ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación" y concretamente sobre "el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones, el cual es objeto de la investigación penal en curso". Así lo dictaminó la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia, que ordenó a la jueza instructora tomar declaración como testigo a esta periodista, que estuvo con el president de la Generalitat hasta, al menos, las 18.45 horas de ese 29 de octubre.
Compromís despliega una gran pancarta de 'Mazón dimissió' ante el Palau de la Generalitat
Miembros y simpatizantes de Compromís han desplegado este domingo una gran pancarta de 'Mazón dimissió' firmada por Joves PV ante el Palau de la Generalitat, donde se concentran decenas de personas para pedir la dimisión del president valenciano, Carlos Mazón.
"Demá podria ser un gran dia" (mañana podría ser un gran día), ha publicado Compromís en redes sociales después de conocerse que Mazón informará finalmente este lunes ante los medios de comunicación de las conversaciones que ha mantenido a lo largo de este domingo sobre su futuro político con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Candidatos a la Generalitat
Las presiones a Feijóo para acabar con la “situación insostenible” se redoblaron ayer sábado desde varios dirigentes populares valencianos, tras la comida entre Vicent Mompó, Marta Barrachina y Toni Pérez el pasado viernes con Perez Llorca. Aunque la apuesta preferida de Génova es la de Catalá, es Mompó quien ha movido ficha en los últimos días. A nadie se le escapa que la investidura de Pérez Llorca sin ir a elecciones requiere del acuerdo con Vox.
En las conversaciones de hoy también ha sido importante el calado del movimiento del PP valenciano para exigir voz y promover la opción de Vicente Mompó como candidato a presidir la Generalitat Valenciana en caso de que Carlos Mazón de un paso atrás. Un movimiento que no ha caído bien en Génova, tal como ha trasladado el equipo de Miguel Tellado, según afirman fuentes populares a este diario.
De esta manera, la dirección nacional del partido estaría más en la línea de apostar por María José Catalá, actual alcaldesa de València, como candidata a la presidencia de la Generalitat. Desde Génova, prefieres ese perfil de mujer joven para un momento que consideran "clave para el partido marcado por la renovación".
Alfredo Castelló | Íñigo Roy
Los familiares de las víctimas se concentran ante el Palau y creen inminente la dimisión de Mazón: "Será un día antes o después"
Cuestión de horas. Los familiares de las víctimas y las asociaciones de víctimas consideran que la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat es cuestión de horas. "Será un día antes o después", asegura Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana. Mientras que el PP guarda silencio sobre el futuro del hasta ahora presidente de la Generalitat, las puertas del Palau de la Generalitat se han convertido en el escenario de la última protesta contra Mazón por su gestión del 29-O.
Desde última hora de la tarde, y a medida que avanzaban las informaciones sobre los diferentes escenarios ante la salida de Carlos Mazón, familiares de víctimas y personas se han ido concentrando frente al Palau de la Generalitat con pancartas y fotos de algunos de los 229 fallecidos por las inundaciones del pasado 29 de octubre.
Voro Contreras
El punto de fricción entre Mazón y Feijóo
La crisis política abierta en el Partido Popular de la Comunitat Valenciana por el futuro del president, Carlos Mazón, parece que ya tiene un horizonte más despejado. Tanto es así que fuentes del PP valenciano han anunciado que a lo largo del lunes, el presidente de la Generalitat informará en comparecencia pública sobre su futuro tras haber mantenido hoy varias conversaciones con el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.
Según varias fuentes consultadas por Levante-EMV, el punto de fricción a lo largo de la jornada ha estado en las peticiones de Mazón, que Feijóo no comparte plenamente. Mientras Mazón reclamaría un anticipo electoral a pesar de perder el aforamiento, Feijóo apostaria más por un periodo de interinidad, según estas fuentes.
Las acusaciones instarán a que Vilaplana exhiba el mensaje del vídeo que recibió en El Ventorro
Fuentes de las acusaciones personadas han trasladado a este diario que preguntarán por todos los detalles relacionados con el vídeo sobre las inundaciones de Utiel que Vilaplana recibió por wasap a las 17.40 horas.
Las mismas fuentes han indicado que es altamente probable que la jueza solicite a la testigo que enseñe voluntariamente su móvil para que la secretaria del juzgado pueda levantar acta de cotejo tras verificar si lo declarado se ajusta o no a lo observado en el rastro telefónico
Mazón comparecerá este lunes para aclarar su futuro político
El PP no dará hoy información sobre las conversaciones de Mazón con Feijóo. A lo largo de este lunes, el presidente de la Generalitat Valenciana, comparecerá para aclarar su futuro político.
Las familias de las víctimas: "Hemos conseguido que Mazón se vaya"
Los familiares congregados frente al Palau ya dan por hecha la dimisión de Carlos Mazón. "Hemos conseguido, más de 365 días después, que el nada honorable dimita, no sabemos en qué condiciones, si un día antes o después, pero que se vaya", afirmaba Rosa Álvarez, de la Asociación víctimas de la dana. Por otro lado, otra de las manifestantes pedía que "detrás de Mazón se vaya todo su Consell, son igual de culpables", afirmaba. En este sentido, también hay quien criticaba que "ha sido un apoyo vergonzoso del PP a Mazón"
Isabel Olmos
Maribel Vilaplana: una periodista 'de alto impacto' atrapada en El Ventorro
Cuando en 1996 Maribel Vilaplana acabó de presentar su primer informativo en directo en RTVE Comunitat Valenciana sus jefes y compañeros lo celebraron a las puertas del estudio. No era para menos. Tenía apenas 21 años pero ya daba muestras del temple necesario para sostener la mirada fija a una cámara sin atribularse. Sobre sus hombros llevaba el rodaje de tres años de locutora en la mítica cadena local 97.7, pero fue después, en el Canal 9 de la época 'popular', donde su rostro se convirtió durante casi tres lustros en la compañía diaria de miles de valencianos a la hora de mayor satisfacción: la de comer. | Lee el perfil de Maribel Vilaplana, por Isabel Olmos.
'No han muerto, los han asesinado'
Pancartas con 'Mazón dimisión' o 'No han muerto, los han asesinado' se aglomeran a las puertas del Palau, donde permanece el presidente de la Generalitat Valenciana. Familiares y amigos de los fallecidos por la dana han acudido al lugar para pedir la salida definitiva de Mazón.
