Carlos Mazón, contra las cuerdas: Última hora sobre el presidente valenciano, la decisión del PP y la declaración de Maribel Vilaplana

Los familiares congregados frente al Palau ya dan por hecha la dimisión de Carlos Mazón

Dirigentes del PP regional piden una salida a la crisis de Mazón con el presidente de la Diputación de Valencia como nuevo líder

Las protestas contra Mazón marcan el funeral de Estado por las víctimas de la dana

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (i) y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d).

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (i) y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d). / Jorge Gil - Europa Press

Inés Sánchez

Jordi Grífol

Carlos Mazón atraviesa su momento más delicado al frente de la Generalitat. El president informará finalmente este lunes ante los medios de comunicación de las conversaciones que ha mantenido a lo largo de este domingo sobre su futuro político con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

