Carlos Mazón y su posible dimisión, en directo: última hora de su comparecencia y la declaración de Maribel Vilaplana hoy

Feijóo trata de buscar una salida al polvorín de Valencia que convenza a Vox

Alberto Núñez Feijóo vivió este domingo uno de los días más difíciles de sus casi cuatro años como líder de la oposición. A última hora el Partido Popular (PP) confirmó que durante toda la jornada el presidente del partido había mantenido "conversaciones", en plural, con el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y que este, también líder del PP valenciano, comunicaría el lunes el resultado del proceso de reflexión personal que anunció la semana pasada, marcada por el primer aniversario de la Dana que provocó más de doscientos muertos, por el funeral de Estado en el que tuvo que escuchar invectivas muy duras de las víctimas y por nuevas revelaciones que volvían a poner en entredicho su versión de lo ocurrido la fatídica tarde del 29 de octubre de 2024. Muy singularmente la que aportó en exclusiva el diario Levante, del Grupo Prensa Ibérica, detallando que Mazón, lejos de regresar inmediatamente al Palau de la Generalitat tras la comida de tres horas con la periodista Maribel Vilaplana, como dijo, aún tuvo tiempo de acompañarla al parking donde había estacionado su coche. Lea la crónica completa de Mariano Alonso Freire.