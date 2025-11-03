En Directo
CRISIS EN EL PP VALENCIANO
Carlos Mazón y su posible dimisión, en directo: última hora de su comparecencia y la declaración de Maribel Vilaplana hoy
Este lunes, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, informará en comparecencia pública sobre su futuro tras haber mantenido varias conversaciones con el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. Su comparencia coincide con la declaración de Maribel Vilaplana como testigo en el juzgado que investiga la causa de dana en Valencia.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la comparecencia de Mazón, la declaración de Vilaplana y la posibilidad de convocatoria de nuevas elecciones en Valencia.
Mazón dimite sin convocar elecciones y mantendrá su acta de diputado
Albert Sáez
OPINIÓN | Otra España es posible
Otra España es posible, por Albert Sáez.
Los socialistas valencianos reúnen a su Ejecutiva a las 10.00 horas
Los socialistas valencianos han anunciado la reunión de su Ejecutiva a las 10.00 horas para analizar el escenario tras la comparecencia del presidente, Carlos Mazón.
Juanfran Pérez Llorca, la mano derecha de Mazón con buena conexión con Vox
Juanfran Pérez Llorca (1976) es alcalde de Finestrat pero desde hace unos años, sobre todo desde el inicio de esta última legislatura tras las elecciones autonómicas de 2023, es mucho más en el Partido Popular. El político acumula en estos momentos importantes cargos internos como secretario general de los populares valencianos, pero también en el ámbito parlamentario, como síndic del PP en las Corts Valencianes. Lea la crónica completa de Violeta Peraita.
Carlos Mazón, entre el aforamiento y la jueza de Catarroja
Carlos Mazón, entre el aforamiento y la jueza de Catarroja, por José Luis García Nieves.
Mariano Alonso Freire
Feijóo trata de buscar una salida al polvorín de Valencia que convenza a Vox
Alberto Núñez Feijóo vivió este domingo uno de los días más difíciles de sus casi cuatro años como líder de la oposición. A última hora el Partido Popular (PP) confirmó que durante toda la jornada el presidente del partido había mantenido "conversaciones", en plural, con el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y que este, también líder del PP valenciano, comunicaría el lunes el resultado del proceso de reflexión personal que anunció la semana pasada, marcada por el primer aniversario de la Dana que provocó más de doscientos muertos, por el funeral de Estado en el que tuvo que escuchar invectivas muy duras de las víctimas y por nuevas revelaciones que volvían a poner en entredicho su versión de lo ocurrido la fatídica tarde del 29 de octubre de 2024. Muy singularmente la que aportó en exclusiva el diario Levante, del Grupo Prensa Ibérica, detallando que Mazón, lejos de regresar inmediatamente al Palau de la Generalitat tras la comida de tres horas con la periodista Maribel Vilaplana, como dijo, aún tuvo tiempo de acompañarla al parking donde había estacionado su coche. Lea la crónica completa de Mariano Alonso Freire.
Gemma Martínez
OPINIÓN | Mazón, tarde y mal.
Mazón, tarde y mal, por Gemma Martínez.
Expectación máxima en el juzgado de Catarroja ante la declaración de Maribel Vilaplana
La expectación es máxima y ya son varios los medios de comunicación apostados ante el juzgado de Catarroja donde está mañana está previsto que preste declaración Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la dana en El Ventorro.
Mazón pacta su salida con Feijóo sin contar con la cúpula del PP valenciano
Mazón pacta su salida con Feijóo sin contar con la cúpula del PP valenciano, por Voro Contreras.
El PSOE insiste en que solo le vale la dimisión de Mazón y la convocatoria de elecciones
El PSOE cree que Alberto Núñez Feijóo llega un año tarde a pedir responsabilidades a Carlos Mazón sobre su gestión ante la dana de hace un año. "Solo cabe la dimisión y la convocatoria de elecciones", trasladan fuentesde la Ejecutiva federal del partido encabezado por Pedro Sánchez. Para el PSOE, esa salida de Mazon de la Generalitat y la llamada a las urnas "es lo que la ciudadanía espera después de todas las mentiras que se han ido desvelando". "Si no se convocan elecciones, lo demás será un parche, un tejemaneje para que todo continúe igual". Según el PSOE, "el PP está dando un espectáculo lamentable para tapar las mentiras de Mazón y la complicidad de Feijóo".
