CRISIS EN EL PP VALENCIANO

Carlos Mazón y su posible dimisión, en directo: última hora de su comparecencia y la declaración de Maribel Vilaplana hoy

Mazón avanza que tras el funeral hará una &quot;reflexión más profunda&quot; en los próximos días

Mazón avanza que tras el funeral hará una "reflexión más profunda" en los próximos días

Montse Martínez

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este lunes, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, informará en comparecencia pública sobre su futuro tras haber mantenido varias conversaciones con el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. Su comparencia coincide con la declaración de Maribel Vilaplana como testigo en el juzgado que investiga la causa de dana en Valencia.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la comparecencia de Mazón, la declaración de Vilaplana y la posibilidad de convocatoria de nuevas elecciones en Valencia.

DIRECTO | Mazón dimite sin convocar elecciones y mantendrá su acta de diputado

Directo | Mazón dimite sin convocar elecciones y se queda de diputado

Mazón pacta su salida con Feijóo sin contar con la cúpula del PP valenciano

El fiscal general del Estado, a juicio: protagonistas y cronología de los 3 días que lo han sentado en el banquillo

Quién es quién en la causa contra el fiscal general del Estado

Juicio al fiscal general del Estado, en directo: última hora del proceso a Álvaro García Ortiz

¿Qué se juzga en la vista que empieza este lunes en la que por primera vez un fiscal general se sienta en el banquillo?

Carlos Mazón, contra las cuerdas: Última hora sobre el presidente valenciano, la decisión del PP y la declaración de Maribel Vilaplana

