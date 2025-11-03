Santiago Abascal desde Extremadura: "El PP le ha dado a Sánchez un chivo expiatorio con la dimisión de Mazón"

"El Partido Popular ha acabado dando a Sánchez un chivo expiatorio, que lo único que hace es exonerar a Sánchez de la responsabilidad criminal que tiene en la DANA". Así de rotundo se ha mostrado este lunes en Plasencia el líder de Vox, Santiago Abascal, en la primera parada de una visita a Extremadura con unas elecciones anticipadas a la vista y justo el día del anuncio de la dimisión de Carlos Mazón por lo ocurrido en Valencia hace un año.

Para Abascal, que se ha dado un baño de multitudes y no ha parado de saludar y hacerse fotos con todo el que se lo ha pedido, "el gran culpable de lo que ocurrió en Valencia es Pedro Sánchez, su ministro del Interior, su ministra de Defensa y Teresa Rivera. Lo son porque negaron la ayuda internacional; lo son porque racanearon la ayuda; porque evitaron a toda costa que la ayuda llegara a tiempo y lo son porque se negaron a la construcción de las infraestructuras hidrológicas que habrían paliado este desastre".

Balón de oxígeno

Aludiendo a otras cuestiones de actualidad, en su opinión, este lunes "tendríamos que estar hablando de que el Fiscal General del Estado está procesado; de que el clan del Peugeot ha sido también procesado; de esa chica que fue violada en Pamplona por una manada de la que se desconoce todo, a pesar de que fue violada brutalmente y raptada por una manada de extranjeros que no tenían que estar en España y que tenían órdenes de expulsión que no fueron ejecutadas".

Sin embargo, ha reprochado al PP que, este lunes, "entrega un balón de oxígeno a Pedro Sánchez con esta dimisión. Esa es nuestra gran preocupación y por eso decimos que, increíblemente el señor Feijóo y la señora Guardiola siguen permanentemente el guion de Pedro Sánchez".

Abascal ha insistido en que "justo en el día de hoy, el Partido Popular tomó una decisión que podría haber tomado hace seis meses, hace un año, en otro momento. Es un claro auxilio al relato de Pedro Sánchez".

Futuro de Valencia

El líder de Vox ha señalado que Mazón le llamó unos minutos antes de anunciar su dimisión para contárselo, pero después, no ha hablado con el PP, ni ha querido valorar la posibilidad de que su sustituto sea Juanfran Pérez Llorca, con buena conexión con el partido de Abascal.

Así, en relación al futuro de Valencia, ha criticado que "no se sabe qué es lo que va a decidir el Partido Popular; no se sabe si quiere convocar elecciones; si quiere elegir a un candidato u otro. Nosotros no vamos a hacer ninguna valoración anticipada antes de que ellos se aclaren entre ellos mismos y salgan de sus dudas y de los precipicios por los que se tiran, como han hecho en el día de hoy".

Extremadura y Guardiola

En cuanto al adelanto electoral anunciado por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, al no llegar a un acuerdo con la oposición para sacar adelante los presupuestos, Abascal ha censurado duramente a Guardiola.

Ha afirmado que todo lo ocurrido se debe a "la soberbia que caracteriza a la señora Guardiola, que ya fue soberbia en su momento y que, por cierto, fue investida con los votos de Vox, a pesar de haber perdido las elecciones en Extremadura, porque pudimos conformar una mayoría".

Abascal considera que "parece que no agradecen lo suficiente el haber podido gobernar, pero no solo no lo agradecen personalmente, que es lo de menos, no lo agradecen haciendo las políticas adecuadas. Tuvimos que abandonar el gobierno de Extremadura porque la señora Guardiola nos mintió, igual que el resto de líderes regionales del Partido Popular, contribuyendo al reparto de inmigración ilegal".

Los presupuestos

Sobre los presupuestos en Extremadura, ha dicho que "no ha sido posible llegar a un acuerdo por el empecinamiento y la soberbia de la señora Guardiola, para la cual las políticas presupuestarias aprobadas en Baleares, aprobadas en Murcia y aprobadas en la Comunidad Valenciana, parece que no le gustan porque está más cerca del Partido Socialista, como ya dijo durante la anterior campaña electoral".

En cuanto al candidato en la región, ha apuntado que será la próxima semana cuando Vox convocará a sus órganos internos para decidirlo."Entonces anunciaremos el candidato en Extremadura".

Programa

Respecto a su programa en Extremadura, que ha extrapolado a Valencia, ha subrayado que van "a poner encima de la mesa aquello en lo que queremos, programa, programa y programa. Es decir, defensa del campo de Extremadura, defensa de la industria, defensa de la economía de Extremadura y también, por lo tanto, defensa de la central nuclear de Almaraz y una oposición clara a las políticas migratorias y a las políticas verdes que están destruyendo muchas regiones en España. Esa va a ser nuestra posición".

Sobre el PSOE, tanto a nivel regional como nacional, ha hecho hincapié en que "esta tierra es un perfecto ejemplo de lo que representa el gobierno mafioso y el gobierno corrupto que padecemos los españoles. Porque es precisamente en esta tierra donde supuestamente trabajaba el hermano de Pedro Sánchez, mientras tributaba en Portugal y vivía escondido en el palacio de la Moncloa para eludir pagar impuestos en España. Y esta tierra es también un muy buen ejemplo de hasta qué punto el Partido Popular, la señora Guardiola y el señor Feijóo se han convertido en los grandes auxiliadores de Pedro Sánchez".