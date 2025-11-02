Óscar Puente acusa al PP de querer el gobierno "llovido del cielo" con ayuda de "algunos jueces"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado este domingo al PP de no plantear una alternativa real para España y de pretender que el gobierno les llegue "llovido del cielo", sin contar con "el poder de las urnas", con la colaboración de medios de comunicación, el poder económico y "algunos jueces".

Durante su intervención en la fiesta de la rosa del PSOE del municipio abulense de Candeleda, Puente se ha rebelado contra la "ley del embudo" que, en su opinión, se aplica entre lo que hacen los socialistas y los dirigentes del PP: "Yo soy muy malo si digo lo de las gafas, pero Isabel Díaz Ayuso es muy buena si le llama al presidente del Gobierno hijo de puta".

"Esta es la doble vara de medir que hay en nuestro país y yo lo siento mucho, pero yo con eso no trago", ha advertido Puente, convencido de que el PSOE no va a ser "sumiso" porque es un partido que "no se rinde" y le tendrán que ganar "en las urnas".

Puente ha criticado que el PP viva "esperando que la Moncloa les caiga llovida del cielo, sin hacer absolutamente nada", pero ha pedido que, como en el chiste, si quieren que les toque "la lotería", al menos "compre el décimo".

El ministro ha argumentado que en el PP están confiados en que con "la batería mediática que tienen", el poder económico que "tienen empujando por detrás y con la colaboración de algunos jueces", no tienen que hacer nada más y el trabajo "se lo van a dar hecho otros"; pero ha avisado de que el PSOE "no se lo va a permitir": "Que se les quite de la cabeza. Al PSOE le vais a tener que ganar en las urnas, queridos compañeros del PP".

Las gafas de Sánchez

Puente se ha detenido en lo ocurrido en la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado el pasado jueves, y también en la polémica que se desencadenó por el tuit en el que habló de la superioridad "política, ética y estética" del presidente respecto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El ministro ha considerado que el PP hizo en esa sesión un "ridículo espantoso", entre otras cosas por el nivel de expectativas que estableció Feijóo, cuando consideró que llevar a Sánchez a la comisión de investigación de la Cámara Alta sería "su final", pero también porque son "una panda de 'amateurs'".

Sobre la elección del interrogador, el senador Alejo Miranda, se ha preguntado "cómo será la metedura de pata" que nadie en el PP, ni siquiera él en alguna entrevista en la que le han preguntado expresamente, quiere desvelar de quién fue la idea de elegirle.

Puente ha explicado sobre el tuit de las gafas que no pretendía meterse con el físico de Feijóo, sino denunciar una "ley del embudo" que, en su opinión, se aplica en España, donde la derecha entiende que "un rojo" no puede llevar unas gafas de 300 euros pero "nadie le echa las cuentas" al líder del PP sobre "las operaciones de estética que lleva en un año" y si se gasta en ello "los sobresueldos que cobra".

"Se ha quitado las gafas, se ha puesto pómulos, en fin, salta a la vista... y yo lo que decía es, "oye, pues con 300 euros le ha salido mejor", pero yo no me metía con el físico de nadie, Dios me libre", ha argumentado el ministro.

En un sentido similar, ha cuestionado que en esa "guerra cultural" de la que habla la derecha, los dirigentes del PP "pueden jugar con todo", mientras los socialistas tienen que tener "una mano atada atrás".