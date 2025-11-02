El Ejército refuerza su sistema de cañones anti drones

Dos tubos de cañón capaces de hacer 550 disparos por minuto cada uno contra cualquier objeto que se aproxime volando a baja cota, y con una guía de tiro española basada en señal de radar, es la apuesta del Ejército de Tierra para la defensa cinética de sus unidades contra drones, munición merodeadora, misiles, helicópteros o aviones. Y lo ha confirmado su Mando de Apoyo Logístico licitando el pasado viernes por 6,7 millones de euros la compra de repuestos y nuevos elementos para sus cañones Oerlikon 35/90.

La contrata es negociada, sin publicidad y dentro de un acuerdo marco de 31 millones que data de diciembre de 2024. Esta vez la concesionaria es la firma vasca SAPA, y el objeto de la adjudicación el "mantenimiento y adquisición de repuestos del sistema de armas CAA 35/90 mm", según se expresa en el anuncio de licitación publicado el último día de octubre en la Plataforma de Contratación del Estado.

Defensa no ha innovado con esta compra de repuestos: confía, de hecho, en un sistema que se empezó a adquirir en España desde los años 70 y entró en servicio en los 80. Pero los 90 cañones Oerlikon con que cuenta hoy el Ejército Tierra tienen ya poco que ver con los de hace 40 años. La firma suiza Oerlikon Contraves que los fabrica es hoy parte del complejo alemán Rheinmetall, y ha ido haciendo sucesivas mejoras con los años. El Ejército también les ha añadido refuerzos.

El Ejército ha mejorado la puntería de sus cañones Oerlikon con el sistema español de guía de tiro Skidor. En la imagen, en una playa de Ceuta, el cañón 35/90 y, al fondo, el radar que le sirve para la guía de tiro. / COMGECEU

Los sistemas CAA 35/90 son capaces de disparar 1.100 proyectiles del calibre 35 en un minuto. Esos proyectiles, de 23 centímetros de largo, lanzados con un sistema de recarga automática, salen de los cañones a 1.100 metros por segundo. Aunque la clave de su modernización no es la velocidad de disparo sino el sistema de puntería, que los convierte en armas muy precisas contra objetos que se aproximen volando a 4 kilómetros de distancia o 3.500 metros de altura.

Se trata de la dirección de tiro Skydor, desarrollada por Navantia a partir de la Skyguard de patente suiza, y que está incorporada también a las armas antiaéreas de diversos buques. Por eso los viejos cañones bi tubo de la guerra fría que operaban hasta ocho soldados disparando y acarreando munición ahora son un sistema con solo cuatro servidores: dos están con el arma en sí, y otros dos trabajan con el radar de la dirección Skydor y los vehículos que lo despliegan.

Las otras patas

El Ejército ensaya todo tipo de sistemas de guerra contra drones, y los ha estado probando la pasada semana en el Ejercicio Atlas 25, del que informó este diario. En esas maniobras tuvieron relevancia las otras dos de las tres patas de la defensa antiaérea de las unidades en tierra: por un lado, multitud de antenas de guerra electrónica dispuestas a diversas cotas de las colinas del Campo de Maniobras y Tiro de Médano del Loro, junto a las playas onubenses de Matalascañas, para la detección, intercepción o incluso robo de drones. Por otro lado, los lanzamisiles Mistral, estáticos pie a tierra o subidos en vehículos para despliegue rápido, en ambos casos operados por dos soldados.

Soldados del Ejército de Tierra lanzan un misil antiaéreo Mistral en el Campo de Maniobras y Tiro de Médano del Loro (Huelva) / ET

Ha cobrado de nuevo relieve lo que los militares llaman "baja y muy baja cota". Se refieren a aparatos que vuelan a escasa altitud en sus ataques, difíciles de detectar por su tamaño -fácilmente se pueden confundir con pájaros, por ejemplo- pero muy dañinos por las bajas humanas que ocasionan y por las piezas que se cobran, que multiplican por cien, y hasta por mil, su precio de fabricación. Buques, aeronaves ligeras y tropas terrestres -estas con sus blindados, carros y vehículos de combate- son presa fácil en un choque de alta intensidad desde que los drones y los misiles inteligentes han acreditado su letalidad y su capacidad de saturar defensas a bajo coste en la guerra de Ucrania.

De sus campos de batalla sale para los ejércitos de la OTAN la confirmación de una doctrina según la cual no basta la perturbación electrónica ni el señuelo para defenderse de drones solitarios o coordinados en enjambre. En realidad no basta con un único sistema, sea radiológico, cinético o propulsado, para la defensa antidrón.

La industria de defensa española ensaya nuevos tipos de munición expandible para acabar con los robots voladores, y se abre por ahí un nuevo nicho para la industria de defensa. Pero tampoco sirve esa solución en solitario sin los misiles. Los Mistral del Ejército son del tipo "dispara y olvida". Guiados por rayos infrarrojos y con cabezas capaces de procesar imágenes, pueden destruir una aeronave por colisión o estallando en sus cercanías.

"El futuro de la defensa antiaérea pasa por la combinación de sistemas", explica a este diario un oficial del Ejército experto en el rompecabezas de la guerra de drones. Así es mientras no sean una realidad operativa las armas láser o de microondas, o no salgan de las fábricas enjambres de drones que constituyan muros de defensa.

Y se ve esa combinación en el despliegue en tierra de los regimientos españoles de artillería antiaérea, los RAAA. Se ha visto en la playa onubense, en los altos de Ceuta y Melilla, o en las colinas del Médano del Loro. Por allí están las antenas perturbadoras, por allá los artilleros portando lanzaderas de cohetes Mistral, y en mirando al horizonte las parejas de cañones 35/90.