Crisis abierta

Carlos Mazón, contra las cuerdas: Última hora sobre el presidente valenciano cuestionado por su gestión de la dana

Dirigentes del PP regional piden una salida a la crisis de Mazón con el presidente de la Diputación de Valencia como nuevo líder

Las protestas contra Mazón marcan el funeral de Estado por las víctimas de la dana

Carlos Mazón

Carlos Mazón / MANUEL BRUQUE / EFE

Carlos Mazón atraviesa su momento más delicado al frente de la Generalitat Valenciana. Un año después de la dana que golpeó a la Comunitat y tras su polémica asistencia al acto conmemorativo por las víctimas, el presidente pierde apoyos dentro del PP y se enfrenta a un escenario cada vez más incierto que podría desembocar en su dimisión.

