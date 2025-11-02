Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Crisis abierta

Carlos Mazón, contra las cuerdas: Última hora sobre el presidente valenciano y Maribel Vilaplana

Dirigentes del PP regional piden una salida a la crisis de Mazón con el presidente de la Diputación de Valencia como nuevo líder

Las protestas contra Mazón marcan el funeral de Estado por las víctimas de la dana

Carlos Mazón y Maribel Vilaplana.

Carlos Mazón y Maribel Vilaplana. / EP

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Carlos Mazón atraviesa su momento más delicado al frente de la Generalitat Valenciana. Un año después de la dana que golpeó a la Comunitat y tras su polémica asistencia al acto conmemorativo por las víctimas, el presidente pierde apoyos dentro del PP y se enfrenta a un escenario cada vez más incierto que podría desembocar en su dimisión.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manuel García-Castellón: 'No me ha sorprendido el caso Leire porque las cloacas a veces no se han conocido, pero siempre están ahí
  2. El Supremo confirma la indemnización a uno de los fiscales presionado por Leire Díez por la investigación interna que sufrió
  3. El juez García-Castellón se persona en la causa contra Leire Díez tras conocer que difundió falsedades para 'menoscabar su honor
  4. Los Comuns ponen como condición para los presupuestos de Barcelona la prohibición de la compra especulativa de vivienda
  5. Sánchez sale del Senado 'contento' y 'muy satisfecho' tras cinco horas compareciendo
  6. ¿Qué gana y qué pierde Puigdemont con su ruptura con Sánchez?
  7. El Supremo entrega a la Audiencia Nacional pruebas del presunto blanqueo de la caja 'b' de Ábalos: 'El sobre de Víctor a mi mesa y el de Ferraz a la del ministro
  8. La militancia de Junts avala romper con Sánchez con un 87% de los votos

La periodista que comió con Mazón el día de la dana se recupera en casa tras sufrir una crisis de ansiedad

La periodista que comió con Mazón el día de la dana se recupera en casa tras sufrir una crisis de ansiedad

La dimisión y un avance electoral ganan fuerza en los días más críticos de Mazón

La dimisión y un avance electoral ganan fuerza en los días más críticos de Mazón

La ingeniería va a necesitar 200.000 licenciados en 10 años, pero pierde dinero en España

La ingeniería va a necesitar 200.000 licenciados en 10 años, pero pierde dinero en España

Juanma Moreno y su manual de éxito político: nadie se cuenta como él

Juanma Moreno y su manual de éxito político: nadie se cuenta como él

La periodista que comió con Mazón el día de la dana se recupera en casa tras sufrir un cuadro de ansiedad

La periodista que comió con Mazón el día de la dana se recupera en casa tras sufrir un cuadro de ansiedad

Retrato de los jóvenes que abrazan el discurso de la extrema derecha: perfil, motivos y consecuencias

Retrato de los jóvenes que abrazan el discurso de la extrema derecha: perfil, motivos y consecuencias

Junts y ERC vuelven a separar sus estrategias dos años después de investir a Sánchez

Junts y ERC vuelven a separar sus estrategias dos años después de investir a Sánchez

España logra que la justicia rusa archive una demanda de un oligarca contra uno de los fiscales que denunció a Leire Díez

España logra que la justicia rusa archive una demanda de un oligarca contra uno de los fiscales que denunció a Leire Díez