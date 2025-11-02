En Directo
Crisis abierta
Carlos Mazón, contra las cuerdas: Última hora sobre el presidente valenciano y Maribel Vilaplana
Dirigentes del PP regional piden una salida a la crisis de Mazón con el presidente de la Diputación de Valencia como nuevo líder
Las protestas contra Mazón marcan el funeral de Estado por las víctimas de la dana
Carlos Mazón atraviesa su momento más delicado al frente de la Generalitat Valenciana. Un año después de la dana que golpeó a la Comunitat y tras su polémica asistencia al acto conmemorativo por las víctimas, el presidente pierde apoyos dentro del PP y se enfrenta a un escenario cada vez más incierto que podría desembocar en su dimisión.
La comisión del Congreso que investiga la dana empieza el martes
La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que causó 237 víctimas mortales, principalmente en la provincia de Valencia, el 29 de octubre de 2025, iniciará sus comparecencias recibiendo a un total de 13 representantes de las víctimas repartidos en tres sesiones que se celebrarán entre el martes y el jueves.
Estas serán las primeras comparecencias del total de 127 que se incluyen en el plan de trabajo pactado entre el PSOE, Sumar y sus socios parlamentarios y que contempla un total de 126 solicitudes de documentación y vídeos del día de autos. La sesión más esperada será la declaración de Carlos Mazón, prevista para el 17 de noviembre.
La periodista que comió con Mazón se recupera en su casa tras sufrir un cuadro de ansiedad
La periodista Maribel Vilaplana, quien pasó varias horas con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la dana de Valencia, se recupera en su casa tras sufrir un cuadro de ansiedad por el que este sábado fue trasladada a un hospital, según han informado a la agencia Efe fuentes de su entorno.
La periodista está citada en los juzgados de Catarroja para declarar este lunes como testigo ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana.
Mazón afronta otra cuesta en noviembre
La declaración de Maribel Vilaplana ante la jueza, la comparecencia en las Corts y el Congreso o los testimonios de las víctimas marcan un calendario agitado para el 'president' valenciano, Carlos Mazón, en su momento más delicado.
La dimisión y un avance electoral, en el horizonte de Mazón
La dimisión y un avance electoral ganan fuerza en los días más críticos de Carlos Mazón al frente del Consell, pero también investir a su mano derecha, el número en las Corts, Juanfran Pérez Llorca. O incluso a María José Catalá, alcaldesa de València. Esos los escenarios que desvela 'Levante-EMV' ante la crisis valenciana.
El reparto de la herencia, por Juan R. Gil
Toni Pérez, Vicente Mompó y Marta Barrachina, los tres presidentes provinciales del PP que a su vez presiden también las tres diputaciones, se reunieron el viernes en Alicante con el secretario regional del partido, Juanfran Pérez Llorca, alcalde de Finestrat y síndico portavoz del grupo parlamentario popular en las Corts, y acordaron proponer como candidato en unas próximas elecciones autonómicas al valenciano Mompó.
El movimiento, adelantado por este periódico, es de mucho calado. Primero, porque supone de facto, antes de que él mismo lo anuncie, dar por seguro que en ningún caso Mazón volverá a repetir como candidato. Que los hechos que se han ido sucediendo hayan dejado claro para cualquiera que eso iba a ser así no quita ni un ápice de trascendencia a que los cuadros más importantes del partido en la Comunitat Valenciana se hayan anticipado a rezar el responso por el que aún es su presidente. | La opinión de Juan R. Gil.
Mazón y el "momento crimen y castigo", por Ernesto Ekaizer
¿Qué es el "momento crimen y castigo"? La trama de la novela (Moscú, 1866/1867) de Dostoyevski es la culpa y el tormento de la conciencia, el verdadero castigo del crimen más que el sometimiento del delito perpetrado a la ley.
¿Puede ser que tal momento se precipite a raíz de la procesión por dentro que experimentan la abogada y exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, los dos únicos imputados en la investigación penal de la jueza Nuria Ruiz Torralba y que el paso del tiempo ha sufrido en la celebración del primer aniversario un gran impacto emocional? | Lee el texto completo aquí.
La periodista que comió con Mazón el día de la dana, en el hospital tras sufrir una crisis
La periodista Maribel Vilaplana ha acudido a un centro hospitalario tras sufrir, tal como ha podido confirmar este periódico, una crisis. Tal como relatan desde el círculo más próximo de la comunicadora, Vilaplana ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios tras acudir a un hospital con un grave cuadro de ansiedad y tensión durante las últimas horas.
Según confirman estas mismas fuentes, Vilaplana permanece en las instalaciones hospitalarias. La crisis se produce apenas unas horas después de la publicación en exclusiva por parte de Levante-EMV de la información según la cual la periodista le mostró al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, un video con las inundaciones de Utiel a las 17:40 horas el pasado 29-O, mientras ambos comían en el restaurante El Ventorro.
La remodelación de Mazón solo incluye que Martínez Mus asuma las competencias de Gan Pampols
La situación política de Carlos Mazón, cuya continuidad al frente de la Generalitat está cada vez más cuestionada por su gestión de la dana, ya está condicionando el futuro de su propio Consell. Según ha podido saber este periódico, Mazón ha decidido suspender la remodelación del Consell en la que estaba trabajando desde hace semanas y que iba a anunciar previsiblemente el miércoles tras la despedida del vicepresidente segundo Francisco Gan Pampols. No habrá remodelación del Consell pero Mazón sí ha decidido que su conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, asuma las competencias para la reconstrucción que ostentaba hasta ahora el teniente general retirado.
El propio Carlos Mazón comunicó el pasado 12 de septiembre que el pleno del próximo martes 4 de noviembre debía ser el último del vicepresidente para la reconstrucción, el teniente general retirado Francisco Gan Pampols, y que al día siguiente (5 de noviembre) habría de ser la remodelación del Consell. Después del funeral de Estado del pasado miércoles y del “periodo de reflexión” que el president anunció ante el rechazo que recibió por parte de los familiares de las víctimas, algunas voces en el PP valenciano ya deslizaron (en privado) que no era el momento de realizar cambios por las lecturas que se pudiera realizar de los mismos. En el equipo de colaboradores más próximos del jefe del Consell no descartaban esa opción, aunque decían que, de momento, no se había tenido en cuenta.
Así es el vídeo de las inundaciones que Vilaplana mostró a Mazón durante la comida en El Ventorro
La grabación que la periodista Maribel Vilaplana enseñó al president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la comida en el restaurante El Ventorro -celebrada el mismo día en que la dana golpeó con fuerza la Comunitat Valenciana- corresponde a las impactantes imágenes de las inundaciones en Utiel emitidas por 'À Punt'. El detalle, avanzado por Levante-EMV, diario del grupo Prensa Ibérica, editor de EL PERIÓDICO, aporta un nuevo elemento al relato de aquella jornada en la que más de 200 personas perdieron la vida.
Según la información publicada, el visionado del vídeo se produjo entre las 17:37 y las 17:40, justo después de que Mazón mantuviera una conversación telefónica con la entonces consellera de Medio Ambiente y Emergencias, Salomé Pradas. Vilaplana había recibido el vídeo por WhatsApp y se lo mostró al jefe del Consell mientras aún se encontraban en el restaurante de la carretera de El Ventorro, en las afueras de València.
"Periodo de reflexión"
Pese a esa predisposición a continuar, Mazón dijo hacerse "cargo" de lo sucedido el miércoles en el Museo de las Ciencias de València y abrirá un "período de reflexión" para digerir el "significado" de lo acontecido en el funeral. "Me hago cargo del día de ayer. No dejo de pensar y reflexionar sobre lo que significó", dijo el jefe del Consell, quien avanzó que durante la tarde de este mismo jueves tenía pensado recibir a familiares de víctimas. No serán de las principales asociaciones, que descartan cualquier encuentro con el president.
En el segundo acto de agenda del día, de nuevo la misma pregunta: "¿Piensa dimitir?". También se le inquirió sobre si ha hablado con Feijóo en las últimas horas. Mazón no respondió a ninguna de ellas y remarcó la "importancia" de dialogar con víctimas antes de realizar esa "reflexión profunda".
