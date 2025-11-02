Carlos Mazón, contra las cuerdas: Última hora sobre el presidente valenciano y Maribel Vilaplana

La remodelación de Mazón solo incluye que Martínez Mus asuma las competencias de Gan Pampols

La situación política de Carlos Mazón, cuya continuidad al frente de la Generalitat está cada vez más cuestionada por su gestión de la dana, ya está condicionando el futuro de su propio Consell. Según ha podido saber este periódico, Mazón ha decidido suspender la remodelación del Consell en la que estaba trabajando desde hace semanas y que iba a anunciar previsiblemente el miércoles tras la despedida del vicepresidente segundo Francisco Gan Pampols. No habrá remodelación del Consell pero Mazón sí ha decidido que su conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, asuma las competencias para la reconstrucción que ostentaba hasta ahora el teniente general retirado.

El propio Carlos Mazón comunicó el pasado 12 de septiembre que el pleno del próximo martes 4 de noviembre debía ser el último del vicepresidente para la reconstrucción, el teniente general retirado Francisco Gan Pampols, y que al día siguiente (5 de noviembre) habría de ser la remodelación del Consell. Después del funeral de Estado del pasado miércoles y del “periodo de reflexión” que el president anunció ante el rechazo que recibió por parte de los familiares de las víctimas, algunas voces en el PP valenciano ya deslizaron (en privado) que no era el momento de realizar cambios por las lecturas que se pudiera realizar de los mismos. En el equipo de colaboradores más próximos del jefe del Consell no descartaban esa opción, aunque decían que, de momento, no se había tenido en cuenta.