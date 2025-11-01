Exclusiva de Levante-EMV
Vilaplana enseñó un vídeo de Utiel inundado a Mazón en El Ventorro a las 17:40 horas el 29-O
Directo | Carlos Mazón, contra las cuerdas: Última hora sobre el presidente valenciano cuestionado por su papel en la dana
La periodista que declara el lunes ante la jueza de Catarroja recibió un mensaje de wasap con las imágenes del Magro desbordado emitidas por À Punt
Francesc Arabí
La comida y sobremesa del president Carlos Mazón con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro duró casi cuatro horas. Entre las 17:37 y las 17:40, Mazón habló con la exconsellera Salomé Pradas y vio un vídeo de las inundaciones de Utiel, recibido por Vilaplana en su wasap, según ha sabido Levante-EMV.
Desde ese momento, Mazón efectuó o recibió ocho llamadas, según la lista del tráfico de su móvil remitida por Presidencia a las Corts y a la jueza de la dana: habló cuatro veces con Pradas, tres con el presidente de la Diputación de València, Vicente Mompó, y una con el alcalde de Cullera, Jordi Mayor.
El primer contacto de Mazón con Pradas se produjo a las 17:37. El jefe del Consell le devolvió la llamada, después de que más de una hora antes (concretamente a las 16:29) no le había cogido el teléfono. Tampoco lo había hecho a las 12:52 horas, tras decretar Emergencias las alertas hidrológicas en el Magro y el Poyo. La conversación telefónica entre presidente y exconsellera duró dos minutos, tiempo en el que la primera informó al presidente del estado de la situación. La responsable de Emergencias estaba al frente del Cecopi y había decretado un primer receso que dejó desconectados a los comparecientes en remoto.
Tras ese primer contacto telefónico con Pradas, Maribel Vilaplana le enseñó un video que acababa de recibir por wasap con imágenes de las inundaciones en Utiel, a donde se había desplazado la UME, según ha podido comprobar este periódico. Ese video había sido emitido por À Punt en el informativo de mediodía y colgado en sus redes sociales. Las imágenes acompañaban unas declaraciones que el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, hizo en directo a la televisión pública, por conexión telefónica, y en las que mostraba su impotencia tras el desbordamiento del río Magro.
Pese al visionado del video, la comida prosiguió en el restaurante de El Ventorro hasta las 18:30 o 18:45, según los datos revelados por la propia periodista en su carta abierta. Cabe recordar que en Utiel fallecieron 6 personas como consecuencias de la crecida del río Magro.
Vilaplana testifica el lunes
La periodista Vilaplana ha sido citada a declarar en el juzgado este lunes 3 de noviembre. Como testigo y, por tanto, bajo juramento o promesa de decir verdad. En su carta abierta del pasado septiembre, que corregía su primera versión (de noviembre de 2024), aseguró que “en un momento determinado el presidente empezó a recibir llamadas que interrumpieron nuestra conversación de manera continuada. Yo seguí en el restaurante completamente ajena a esas comunicaciones (…) y el presidente tampoco me trasladó ninguna inquietud al respecto. Actué, como siempre he hecho, desde la discreción y el respeto que me caracterizan”. Es una de las reflexiones de su ‘carta abierta’ en la que omitía que salieron juntos de restaurante y se dirigieron al aparcamiento Glorieta-Paz, donde Vilaplana tenía el coche aparcado, según contó en exclusiva Levante-EMV.
