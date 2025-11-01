Sánchez pide al PP sus votos para ¿abolir la prostitución?

En la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado de este pasado jueves se mezclaron temas más allá del llamado caso Koldo, objeto de la comisión de investigación. Se habló de Venezuela y si es una dictadura o no, se cuestionó la sanidad pública y las restricciones durante la pandemia, pero también se habló de la vida disoluta – como algunos se han referido durante años- que mantenía José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Sobre el consumo de prostitución y el uso de la mujer como objeto sexual desvelado en los distintos informes de la UCO y los audios grabados por el propio Koldo García.

Cuestión de Estado

El presidente se aferró a que apartó a Ábalos por cuestiones políticas y que su decisión “nada tenía que ver con sus hábitos y la cotidianidad que, desde luego, desconocía” de su exministro. Es más, desde la simbólica sala Clara Campoamor, Sánchez defendió que le “repugna” el “consumo de prostitución”, que se le ha achacado a Ábalos, y reiteró que el PSOE eso lo “rechaza”.

Pero desde el congreso federal de 2021 en Valencia los socialistas prometen la abolición de la prostitución. Y ahí siguen, sin tener claro cuando van a abordar este asunto. Pero ante la falta de apoyos que también tiene para esto, Sánchez espetó a los senadores: “Ojalá contemos con los votos del PP para abolir la prostitución”, espetó el presidente a los senadores populares.