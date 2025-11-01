El PP ve a Sánchez en un callejón con "una única salida, las urnas"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en un callejón "con una única salida, las urnas", después de su comparecencia el viernes en la comisión Koldo del Senado.

España no se merece un presidente "que no puede decir una sola verdad sin quedar al borde de una imputación judicial", ha señalado en unas declaraciones facilitadas a los medios, insistiendo en que Sánchez puede decidir "cuánto dura la agonía, pero las urnas serán implacables y la justicia también”.

"Pedro Nomeconsta ha quedado más retratado que nunca", ha sostenido Tellado, quien ha reprochado al presidente que llegara a decir "hasta 50 'no me consta, no lo sé, no lo recuerdo'", cuando fue interrogado en la comisión Koldo por los grupos parlamentarios en relación con esta causa.

Según Tellado, el blanqueo y la financiación irregular "sobrevuela en el PSOE" y se ha preguntado qué declararán los socialistas ante la justicia después de que ayer el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente pidiera a la Audiencia Nacional que investigue "las incógnitas" existentes sobre los pagos en efectivo por parte del PSOE al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García y esclarecer si éstos pudieron utilizar los mismos para blanquear un dinero de posible procedencia irregular o delictiva.

El dirigente popular ha anunciado también que el PP va a registrar en el Congreso una iniciativa para impedir que "un presidente sin crédito y sin mayoría pueda hacer uso discrecional del dinero público", sin dar más detalles.