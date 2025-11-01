CITADA A DECLARAR
La periodista que comió con Mazón el día de la dana, en el hospital tras sufrir una crisis
Maribel Vilaplana está llamada a declarar el próximo lunes ante la jueza que instruye la causa de la dana
Redacción
La periodista Maribel Vilaplana ha acudido a un centro hospitalario tras sufrir, tal como ha podido confirmar este periódico, una crisis. Tal como relatan desde el círculo más próximo de la comunicadora, Vilaplana ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios tras acudir a un hospital con un grave cuadro de ansiedad y tensión durante las últimas horas.
Según confirman estas mismas fuentes, Vilaplana permanece en las instalaciones hospitalarias. La crisis se produce apenas unas horas después de la publicación en exclusiva por parte de Levante-EMV de la información según la cual la periodista le mostró al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, un video con las inundaciones de Utiel a las 17:40 horas el pasado 29-O, mientras ambos comían en el restaurante El Ventorro.
Este episodio nervioso se produce apenas 24 horas antes de que la periodista tenga que acudir a declarar ante la jueza que instruye la causa de la dana el próximo lunes para responder a las preguntas sobre lo sucedido el pasado 29 de octubre y la cronología de los hechos que sucedió a la comida en El Ventorro.
- Manuel García-Castellón: 'No me ha sorprendido el caso Leire porque las cloacas a veces no se han conocido, pero siempre están ahí
- El Supremo confirma la indemnización a uno de los fiscales presionado por Leire Díez por la investigación interna que sufrió
- Un año de la dana en Valencia | Sigue en directo la última hora de los actos y homenajes del 29-O
- El juez García-Castellón se persona en la causa contra Leire Díez tras conocer que difundió falsedades para 'menoscabar su honor
- Juan Carlos I defiende su 'herencia' democrática a España y desea regresar a su 'hogar
- Los Comuns ponen como condición para los presupuestos de Barcelona la prohibición de la compra especulativa de vivienda
- Sánchez sale del Senado 'contento' y 'muy satisfecho' tras cinco horas compareciendo
- Junts facilita que se apruebe una iniciativa del PP sobre la Fiscalía tras romper con el PSOE