Andalucía
Montero critica que el PP intente "banalizar" las consecuencias de los cribados de cáncer
La vicepresidenta primera del Gobierno se ha pronunciado así tras las declaraciones del portavoz adjunto del PP en el Parlamento, Pablo Venzal, quien dijo que "seguramente" las afectadas "se contarán con los dedos de una mano, por mucho que chillemos"
EFE
La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ve "inadmisible" que en el PP se intente "relativizar la vida", aunque sea solo de una mujer, y considera que no se puede "banalizar" las consecuencias por los fallos en los cribados de cáncer.
Montero, que ha participado este sábado en Sevilla en un acto sobre Memoria Democrática del PSOE-A, se ha pronunciado así tras las declaraciones del portavoz adjunto del PP en el Parlamento, Pablo Venzal, quien dijo este viernes que "seguramente" las afectadas por los fallos en los cribados "se contarán con los dedos de una mano, por mucho que chillemos".
"Es inadmisible que algunos intenten relativizar la vida aunque sea de una de nosotras", ha dicho Montero, quien ha subrayado que cualquier programa que defienda la vida de las mujeres es importante y no se puede "banalizar" las consecuencias que tiene algo que, en su opinión, no se puede tildar de sólo "un fallo".
Ha resaltado el "colapso" de los servicios públicos, que a su juicio responden "a una falta de apuesta" y a la privatización, y ha considerado "indignante" que se pueda quitar gravedad a lo ocurrido porque sólo se trata "de 'no sé cuántas vidas'".
Una sola mujer "justifica un programa" y un sistema sanitario de "calidad", que permita que las mujeres y sus compañeros se sientan "seguros" ante la enfermedad, ha zanjado.
