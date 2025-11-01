Carlos Mazón, contra las cuerdas: Última hora sobre el presidente valenciano cuestionado por su papel en la dana

Mazón suspende la remodelación del Gobierno valenciano en plena incertidumbre por su continuidad como “president”

Carlos Mazón ha suspendido los cambios en su Gobierno previstos para esta semana, incluida la sustitución del vicepresidente de Reconstrucción, Francisco Gan Pampols. Solo se mantiene el traspaso de sus competencias al conseller Vicente Martínez Mus. La decisión refleja la crisis abierta tras el rechazo sufrido en el funeral de Estado por las víctimas de la dana, que ha debilitado su liderazgo y paralizado tanto la remodelación como la presentación de los Presupuestos autonómicos.

El “periodo de reflexión” anunciado por Mazón y el silencio de Génova alimentan la especulación sobre su continuidad. Lo que debía ser un gesto de estabilidad —una nueva etapa de gobierno— se ha transformado en un signo de bloqueo. En el PP valenciano crece la presión para que se alcance una salida pactada entre el president y la dirección nacional ante un escenario que muchos ya consideran insostenible.