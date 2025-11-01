Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

En directo

Carlos Mazón, contra las cuerdas: Última hora sobre el presidente valenciano cuestionado por su papel en la dana

Dirigentes del PP regional piden una salida a la crisis de Mazón con el presidente de la Diputación de Valencia como nuevo líder

Las protestas contra Mazón marcan el funeral de Estado por las víctimas de la dana

Carlos Mazón

Carlos Mazón / MANUEL BRUQUE / EFE

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Carlos Mazón atraviesa su momento más delicado al frente de la Generalitat Valenciana. Un año después de la dana que golpeó a la Comunitat y tras su polémica asistencia al acto conmemorativo por las víctimas, el presidente pierde apoyos dentro del PP y se enfrenta a un escenario cada vez más incierto que podría desembocar en su dimisión.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manuel García-Castellón: 'No me ha sorprendido el caso Leire porque las cloacas a veces no se han conocido, pero siempre están ahí
  2. El Supremo confirma la indemnización a uno de los fiscales presionado por Leire Díez por la investigación interna que sufrió
  3. Un año de la dana en Valencia | Sigue en directo la última hora de los actos y homenajes del 29-O
  4. El juez García-Castellón se persona en la causa contra Leire Díez tras conocer que difundió falsedades para 'menoscabar su honor
  5. Juan Carlos I defiende su 'herencia' democrática a España y desea regresar a su 'hogar
  6. Los Comuns ponen como condición para los presupuestos de Barcelona la prohibición de la compra especulativa de vivienda
  7. Sánchez sale del Senado 'contento' y 'muy satisfecho' tras cinco horas compareciendo
  8. Junts facilita que se apruebe una iniciativa del PP sobre la Fiscalía tras romper con el PSOE

El PP insta al Gobierno a combatir el edadismo e incentivar la contratación de personas mayores

El PP insta al Gobierno a combatir el edadismo e incentivar la contratación de personas mayores

Mazón suspende la remodelación del Gobierno valenciano en plena incertidumbre por su continuidad como “president”

Mazón suspende la remodelación del Gobierno valenciano en plena incertidumbre por su continuidad como “president”

Carlos Mazón, contra las cuerdas: Última hora sobre el presidente valenciano cuestionado por su papel en la dana

Carlos Mazón, contra las cuerdas: Última hora sobre el presidente valenciano cuestionado por su papel en la dana

Dirigentes del PP valenciano piden una salida a la crisis con Mompó de nuevo líder

Dirigentes del PP valenciano piden una salida a la crisis con Mompó de nuevo líder

Génova contempla un futuro sin Mazón al que podría ayudar que la alcaldesa de Valencia diese un paso

Génova contempla un futuro sin Mazón al que podría ayudar que la alcaldesa de Valencia diese un paso

Desestimada la demanda de Sacyr contra Panamá por la ampliación del Canal, la mayor obra de ingeniería del siglo XXI

Desestimada la demanda de Sacyr contra Panamá por la ampliación del Canal, la mayor obra de ingeniería del siglo XXI

Aldama quiere vender un edificio de Málaga para pagar deudas: así es el inmueble

Aldama quiere vender un edificio de Málaga para pagar deudas: así es el inmueble

¿Qué gana y qué pierde Puigdemont con su ruptura con Sánchez?

¿Qué gana y qué pierde Puigdemont con su ruptura con Sánchez?