Carlos Mazón, contra las cuerdas: Última hora sobre el presidente valenciano cuestionado por su papel en la dana
Dirigentes del PP regional piden una salida a la crisis de Mazón con el presidente de la Diputación de Valencia como nuevo líder
Las protestas contra Mazón marcan el funeral de Estado por las víctimas de la dana
Carlos Mazón atraviesa su momento más delicado al frente de la Generalitat Valenciana. Un año después de la dana que golpeó a la Comunitat y tras su polémica asistencia al acto conmemorativo por las víctimas, el presidente pierde apoyos dentro del PP y se enfrenta a un escenario cada vez más incierto que podría desembocar en su dimisión.
Mazón suspende la remodelación del Gobierno valenciano en plena incertidumbre por su continuidad como “president”
Carlos Mazón ha suspendido los cambios en su Gobierno previstos para esta semana, incluida la sustitución del vicepresidente de Reconstrucción, Francisco Gan Pampols. Solo se mantiene el traspaso de sus competencias al conseller Vicente Martínez Mus. La decisión refleja la crisis abierta tras el rechazo sufrido en el funeral de Estado por las víctimas de la dana, que ha debilitado su liderazgo y paralizado tanto la remodelación como la presentación de los Presupuestos autonómicos.
El “periodo de reflexión” anunciado por Mazón y el silencio de Génova alimentan la especulación sobre su continuidad. Lo que debía ser un gesto de estabilidad —una nueva etapa de gobierno— se ha transformado en un signo de bloqueo. En el PP valenciano crece la presión para que se alcance una salida pactada entre el president y la dirección nacional ante un escenario que muchos ya consideran insostenible.
La dirección nacional del PP evita el apoyo en público a Mazón
El funeral de Estado por las víctimas de la dana marcó un punto de inflexión para Carlos Mazón, cuestionado por su gestión y aislado incluso dentro del PP. La dirección valenciana del partido se reunió en Alicante para preparar su relevo, con Vicent Mompó como candidato de consenso a liderar el PPCV y posible sustituto al frente de la Generalitat, mientras Génova guarda silencio y evita mostrar apoyo público al actual president.
La falta de comunicación entre la cúpula nacional y el entorno de Mazón, unido a su periodo de "reflexión”, ha disparado las especulaciones. Feijóo aún no define una hoja de ruta, pero en el PP valenciano crece la presión para una salida pactada que evite más daño político. Los próximos días, con la comparecencia judicial por la dana y el comité de dirección en Madrid, serán decisivos para su futuro. Lee el artículo 'Dirigentes del PP valenciano piden una salida a la crisis con Mompó de nuevo líder'.
Salomé Pradas "no sabía dónde estaba Mazón" la tarde del día de la dana
La exconsellera valenciana de Emergencias, Salomé Pradas, aseguró que “no sabía dónde estaba” Carlos Mazón durante la tarde de la dana, cuando el presidente pasó varias horas en el restaurante El Ventorro mientras el Cecopi mantenía una reunión de crisis. Es uno de los nuevos datos que siguen saliendo a la luz un año y tres días después de aquella jornada trágica, en la que Mazón no llegó al Palau hasta alrededor de las 20.00 horas.
Con el presidente autonómico bajo una creciente presión política y el PP dividido ante la posibilidad de una dimisión inminente, Pradas ha reaparecido públicamente en las últimas horas. Única investigada en la causa de la dana junto a su entonces número dos, Emilio Argüeso, la exconsellera reclama que se conozca "toda la verdad” y defiende que su actuación durante aquella crisis fue coherente, asegurando que estuvo al pie del cañón y tomó la iniciativa. Lee más sobre las declaraciones de la exconsellera aquí.
