En el Auditorio Nacional de Madrid

Sánchez preside este viernes el homenaje del Gobierno a víctimas del franquismo como Lorca, Buñuel y Maruja Mallo

Al acto contará con la presencia de los familiares y de los homenajeados que siguen vivos a los que el Ejecutivo entregará declaraciones de reparación y reconocimiento

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / José Luis Roca

EFE

Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes un acto donde el Ejecutivo rendirá homenaje a una veintena de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, entre las que figuran el poeta Federico García Lorca, el cineasta Luis Buñuel y la pintora Maruja Mallo.

Al acto, que tiene lugar en el Auditorio Nacional de Madrid con motivo del día de recuerdo y homenaje a las víctimas, fijado el 31 de octubre en la Ley de Memoria Democrática, está prevista la asistencia de familiares y de los homenajeados que siguen vivos, a los que el Gobierno entregará declaraciones de reparación y reconocimiento.

Entre la lista de víctimas que serán homenajeadas, a la que ha tenido acceso EFE este jueves, figuran artistas vinculados a la Generación del 27, como el poeta Federico García Lorca, la pintora Maruja Mallo y el cineasta Luis Buñuel.

En esta ocasión, el acto tiene lugar a pocos días del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, un momento que fuentes del Gobierno consideran propicio para rendir homenaje "al poeta y mártir universal de la guerra de España", en alusión a Lorca, y "para reconocer su inmenso legado y la trascendencia de su asesinato".

Otros de los homenajeados son María Luis Ramos, exiliada a Francia y deportada al campo de Mauthausen, que sigue viva, así como Margot Moles, atleta y pionera del deporte femenino español, ya fallecida, o la militante comunista Josefina Samper.

En la lista también están el sindicalista y anarquista Melchor Rodríguez, conocido como el Ángel Rojo; Diego José Paulino, religioso español asesinado al inicio de la Guerra Civil y beatificado en 1993; y las doce mujeres pertenecientes al sindicato de costureras que fueron asesinadas en el Barranco de Víznar, en la provincia de Granada, entre otros.

