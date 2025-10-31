Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

La jueza de la dana pide a la periodista que comió con Mazón el tique del aparcamiento

Entrada del aparcamiento donde se dirigieron Vilaplana y Mazón, tras la comida en El ventorro.

Entrada del aparcamiento donde se dirigieron Vilaplana y Mazón, tras la comida en El ventorro. / Germán Caballero

Laura Ballester

València
La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, a instancias de una acusación particular, requiere a la periodista que comió con el presidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2024 para que aporte, en su declaración testifical prevista para el próximo lunes, el tique del aparcamiento donde ella tenía el coche ese día (detalle desvelado por Levante-EMV), así como cualquier otro elemento documental que acredite el periodo en el que la testigo permaneció con el jefe del Consell ese día. En esta resolución la juez deniega en cambio volver a citar a declarar a la exconsellera investigada, tal como solicitaba el abogado que logró la citación de Maribel Vilaplana.

La Audiencia avala analizar las llamadas de la asesora de Begoña Gómez pero sin incluir Air Europa

El juez del Supremo pide a la Audiencia Nacional que analice si el PSOE pudo ayudar a Ábalos a blanquear su dinero

La exconsellera Salomé Pradas asegura que informó a Mazón del envío del Es Alert el día de la dana

El PP presenta más iniciativas para evitar que Sánchez siga gobernando sin Presupuestos

¿Qué hace la Fundación Franco? ¿Quién la dirige? ¿Cómo se financia?

Todos quieren las gafas de Pedro Sánchez: el propio presidente desvela el misterio en redes

El Gobierno pedirá al juez la suspensión cautelar de la fundación Franco

Los escenarios de Mazón ante su momento más crítico: pacto con Feijóo, aforamiento y la incógnita Vox

