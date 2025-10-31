Rull asegura que Aliança Catalana representa "una enmienda a la totalidad a Jordi Pujol"

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha asegurado este viernes que Aliança Catalana representa "una enmienda a la totalidad a Jordi Pujol" en referencia a la idea de 'Catalunya como un solo pueblo' que defendía el expresidente de la Generalitat.

En una entrevista en La 2 y Ràdio 4, ha dicho que cree que los discursos de las formaciones de extrema derecha son "profundamente deshumanizadores" con expresiones con ausencia de compasión y empatía, aunque defiende que hay que ser más eficaces gestionando la inmigración.

También ha lamentado que Aliança haya generado un "marco mental" que consiste en que en el Parlament no se garantiza la libertad de expresión, algo que ha negado tras constatar que ha llamado la atención a la líder de esta formación, Sílvia Orriols, en 9 de las 280 intervenciones que ha hecho en el pleno.

"Tengo que aplicar el reglamento", ha subrayado Rull, que también se ha referido a la decisión de Junts de romper las relaciones con el PSOE, un acuerdo que avisa de que es irreversible en estos momentos, después de que este jueves la militancia del partido haya avalado con un 87% de los votos dar por terminado el llamado acuerdo de Bruselas que permitió la investidura de Pedro Sánchez.

Rull ha acusado al PSOE de "dilapidar la confianza", pero ha defendido que Junts no se equivocó al apoyar la investidura. "Valía la pena si existía la oportunidad de hacerlo a fondo", ha argumentado. Preguntado sobre si Sánchez debería ahora convocar elecciones, Rull se ha limitado a decir que "él debe valorar las ponderaciones y ver si puede llevar a cabo la acción transformadora".

Según Rull, es una "mala noticia" para todos que el PSOE "haya dilapidado la confianza" debido a los reiterados incumplimientos. Y ha lamentado que el país haya perdido una "extraordinaria oportunidad".