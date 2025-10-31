Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Felipe VI resalta la fortaleza del conocimiento compartido para el impulso de Iberoamérica

El Rey también ha reclamado "la necesidad de mantener vivo nuestro sentido de comunidad iberoamericana"

El rey Felipe VI.

El rey Felipe VI. / EFE

EFE

Madrid
El rey Felipe VI ha resaltado este viernes, al clausurar el primer Congreso Futuro Iberoamericano, que apostar por el conocimiento compartido en la comunidad iberoamericana es la mayor fortaleza para encontrar soluciones comunes a los desafíos en el ámbito científico, educativo, cultural y tecnológico.

"Apostar por el conocimiento es nuestra mayor fortaleza", ha subrayado el Rey en sus palabras de despedida a los congresistas iberoamericanos, en la Casa de América de Madrid, después de haber asistido a los tres últimos paneles, entre ellos una conferencia sobre física cuántica impartida por el Nobel de Física francés Serge Haroche.

Una lección que ha dejado a los asistentes "boquiabiertos, con el cerebro aún dando vueltas", según ha bromeado el rey, antes de expresar un mensaje de "apoyo y esperanza" a los afectados por el huracán Melissa y de desear "los mayores éxitos" en próximas ediciones al Congreso Futuro Iberoamericano, que nace con "decidida vocación de permanencia".

Este nuevo espacio de diálogo iberoamericano, ha añadido, "pone el foco en los grandes temas que nos afectan como sociedades", como la inteligencia artificial, la digitalización y la sostenibilidad.

"Temas que nos invitan a reflexionar sobre cómo la ciencia y la cultura pueden contribuir no solo al progreso, sino a que este sea más humano, con los valores humanistas, las libertades y los derechos humanos como referencia", ha apuntado.

El Rey también ha reclamado "la necesidad de mantener vivo nuestro sentido de comunidad iberoamericana".

Así, ha sostenido que el Congreso Futuro Iberoamericano "quiere ser un espacio de promoción del conocimiento y de impulso del pensamiento compartido, donde la ciencia, la educación, la cultura y la tecnología dialoguen entre sí para ofrecer soluciones comunes".

El juzgado de Catarroja incorpora las llamadas de Carlos Mazón el día de la dana aportadas por las Corts y el PSPV

El Gobierno pedirá al juez la suspensión cautelar de la fundación Franco

La agenda del Rey para los 50 años de la monarquía: homenaje público a Sofía e invitación a una comida "privada" a Juan Carlos I

Nuevos vídeos muestran como Pradas fue advertida del caudal que llevaba el Poyo a las 13:56 horas: "Es lo que nos preocupa"

Nuevo vídeo completo enviado por Emergencias de Salomé Pradas en el 112 a las 13.56 horas del 29-O

La Audiencia Nacional valorará el estado de salud de Jordi Pujol de cara al juicio que arranca el 24 de noviembre

Felipe VI resalta la fortaleza del conocimiento compartido para el impulso de Iberoamérica

¿Qué hace la Fundación Franco? ¿Quién la dirige? ¿Cómo se financia?

