Nueva designación
Feijóo sitúa a Daniel Sirera como presidente de la nueva junta local del PP de Barcelona
El PP catalán impugna la nueva regulación de los alquileres de temporada y retrasa un mes su aprobación
El PP catalán exige a Illa dimitir y convocar elecciones si no presenta presupuestos antes del 1 de enero
El PP de la provincia de Barcelona propondrá en el próximo comité ejecutivo la constitución de la nueva Junta Local de la capital catalana, que estará encabezada por el presidente del grupo municipal en el Ayuntamiento, Daniel Sirera.
En un comunicado este viernes, el PP ha explicado que la constitución de la nueva junta local responde al "proceso de refuerzo" en la provincia de Barcelona para incrementar el trabajo territorial y fortalecer la organización y representación en todo el territorio.
"Se trata de continuar trabajando a pie de calle, impulsando iniciativas que ofrezcan soluciones a los problemas reales de los ciudadanos, trabajando con mayor intensidad en todos los municipios y comarcas, pero también especialmente en el Área Metropolitana y en la capital", han agregado.
El partido ha asegurado que quiere tener las estructuras territoriales a punto y preparadas "con la vista puesta en la posibilidad de una convocatoria electoral que puede producirse en cualquier momento".
"Frente a un socialismo rehén de los partidos separatistas, tanto a nivel municipal, autonómico como nacional, el PP es la única alternativa eficaz y responsable para gobernar y está preparado", concluye en el comunicado.
- Manuel García-Castellón: 'No me ha sorprendido el caso Leire porque las cloacas a veces no se han conocido, pero siempre están ahí
- Reunión de Junts y Carles Puigdemont, hoy en directo: última hora sobre la ruptura con el PSOE y la votación de las bases
- El Supremo confirma la indemnización a uno de los fiscales presionado por Leire Díez por la investigación interna que sufrió
- Un año de la dana en Valencia | Sigue en directo la última hora de los actos y homenajes del 29-O
- Juan Carlos I defiende su 'herencia' democrática a España y desea regresar a su 'hogar
- Así están las encuestas de las elecciones generales en España
- Sánchez sale del Senado 'contento' y 'muy satisfecho' tras cinco horas compareciendo
- Junts facilita que se apruebe una iniciativa del PP sobre la Fiscalía tras romper con el PSOE