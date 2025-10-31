Feijóo sitúa a Daniel Sirera como presidente de la nueva junta local del PP de Barcelona

El PP de la provincia de Barcelona propondrá en el próximo comité ejecutivo la constitución de la nueva Junta Local de la capital catalana, que estará encabezada por el presidente del grupo municipal en el Ayuntamiento, Daniel Sirera.

En un comunicado este viernes, el PP ha explicado que la constitución de la nueva junta local responde al "proceso de refuerzo" en la provincia de Barcelona para incrementar el trabajo territorial y fortalecer la organización y representación en todo el territorio.

"Se trata de continuar trabajando a pie de calle, impulsando iniciativas que ofrezcan soluciones a los problemas reales de los ciudadanos, trabajando con mayor intensidad en todos los municipios y comarcas, pero también especialmente en el Área Metropolitana y en la capital", han agregado.

El partido ha asegurado que quiere tener las estructuras territoriales a punto y preparadas "con la vista puesta en la posibilidad de una convocatoria electoral que puede producirse en cualquier momento".

"Frente a un socialismo rehén de los partidos separatistas, tanto a nivel municipal, autonómico como nacional, el PP es la única alternativa eficaz y responsable para gobernar y está preparado", concluye en el comunicado.