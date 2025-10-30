Comisión del 'Caso Koldo'
El PP cree que Sánchez intenta evitar una respuesta que sea susceptible de falso testimonio
Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Antes de su turno de interrogatorio a Pedro Sánchez, el Partido Popular (PP) ya ha trasladado su primera valoración sobre la comparecencia en la comisión de investigación del Senado del presidente del Gobierno. Los de Alberto Núñez Feijóo ven al jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE "profundamente incómodo" y, además, "pendiente de no dar un corte categórico que pueda justificar que el PP le lleve ante la Justicia por falso testimonio".
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025
- Puigdemont rompe con el PSOE: 'Podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar
- Manuel García-Castellón: 'No me ha sorprendido el caso Leire porque las cloacas a veces no se han conocido, pero siempre están ahí
- Reunión de Junts y Carles Puigdemont, hoy en directo: última hora sobre la ruptura con el PSOE y la votación de las bases
- La Fiscalía reclama a Peinado que aclare qué paso con una querella de hace 6 meses contra el vicepresidente de la SEPI y Aldama
- Un año de la dana en Valencia | Sigue en directo la última hora de los actos y homenajes del 29-O
- Juan Carlos I defiende su 'herencia' democrática a España y desea regresar a su 'hogar
- Junts facilita que se apruebe una iniciativa del PP sobre la Fiscalía tras romper con el PSOE