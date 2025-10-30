Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comisión del caso Koldo, en directo | Sánchez: “El PSOE es un partido que tiene una financiación absolutamente limpia”

El presidente del Gobierno comparece en el órgano de la Cámara Alta, donde el PP le interrogará sobre las actividades de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, y por el uso de dinero en efectivo en el PSOE

Redacción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta hoy a un interrogatorio en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, una cita que puede durar hasta cinco horas, ya que está previsto que participen todos los grupos, salvo el PNV y el BNG. El PP le preguntará sobre las actividades de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, y por el uso de dinero en efectivo en el PSOE, mientras que el jefe del Ejecutivo buscará mostrar un perfil institucional.

Sigue aquí en directo la última hora de la declaración de Pedro Sánchez.

