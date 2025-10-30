Investigados nueve directivos de TV3 y Catalunya Ràdio por presuntos sobresueldos

La jueza de Sant Feliu de Llobregat que investiga sueldos de directivos de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el ente público que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio, en la anterior etapa, ha citado a declarar para abril y mayo del próximo años a nueve de sus directivos. Entre las personas que deberán comparecer en el juzgado para dar explicaciones sobre esos presuntos sobresueldos están siete integrantes del actual consejo de gobierno, además del director de la Marató y otro alto cargo, según ha avanzado La Vanguardia y ha confirmado por EL PERIÓDICO.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Feliu de Llobregat abrió diligencias en mayo de este año ante los indicios de delitos prevaricación y malversación, tras aceptar la denuncia presentó la entidad Societat Civil Catalana (SCC) con base en un informe de la Sindicatura de Comptes que alertaba de que algunos altos cargos de este ente público presuntamente habían percibido ingresos por encima del límite legal entre los años 2021 y 2022. En este sentido, la magistrada requirió a la Sindicatura para que aportara el informe íntegro, con los anexos incluidos, e instó a la CCMA a que entregara los contratos de alta dirección de esa época y las resoluciones de nombramiento de la cúpula de entidad, así como las nóminas y el desglose de sus retribuciones.

El informe de la Sindicatura

La denuncia de SCC recogía ese informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya en el que que alertaba de las presuntas irregularidades en los sueldos de algunos directivos de la entidad y la Fundación La Marató de TV3, así como de "deficiencias" en las bases de la convocatoria del procedimiento de selección de los responsables de la TV3 y Catalunya Ràdio, "en cuanto a los méritos objeto de valoración y a la comisión de valoración".

En concreto, la Sindicatura concluía que la CCMA abonó el 88 % y el 120 % de la retribución de objetivos comerciales a algunos directivos, por encima del límite del 25 % establecido en la ley de presupuestos de la Generalitat, y que en 2021 cuatro de ellos superaron el sueldo de conseller, en contra de lo que establece esta normativa. El informe precisa que la retribución íntegra del director de la Fundació de la Marató de TV3 en el año 2022 "superó la retribución de secretario general, y no consta la aprobación preceptiva por acuerdo de gobierno".