Las entidades memorialistas presionan por el traslado de la policía de Via Laietana con una manifestación el 23-N: "Que no se blanquee la impunidad"

Las entidades memorialistas confiaban que, justo ahora que se conmemoran los 50 años de la muerte de Franco y que los socialistas defienden la necesidad de que el dolor que provocó la dictadura no caiga en el olvido, sería el momento de que la comisaría de la Via Laietana dejara de ser de uso policial y se convirtiera en un centro de memoria. Sin embargo, eso no ha sucedido, ya que el gesto que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez no ha ido más allá de la declaración del edificio como lugar de memoria con la colocación de una placa. Es por eso que les entidades redoblan el pulso por una reivindicación que arrastran desde hace más de dos décadas y han convocado una manifestación el 23 de noviembre ante la misma prefectura.

"Reclamamos verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El procedimiento habitual no las garantiza. Si no se introducen cambios, corremos el riesgo de blanquear la impunidad en lugar de combatirla", han advertido Pilar Rebaque, abogada y miembro de la Comissió de la Dignitat, y Antoni Coll, presidente del Ateneu Memòria Popular. Ambos forman parte de la Plataforma Via Laietana 43, el paraguas que aglutina a las entidades memorialistas y con el que han impulsado un manifiesto que suma ya más de 240 adhesiones, además del apoyo de una cuarentena de ayuntamientos.