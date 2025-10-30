Los Comuns ponen como condición para los presupuestos de Barcelona la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Sumar y los Comuns tratan de poner coto a la especulación inmobiliaria, que consideran el principal causante del aumento del precio de la vivienda. Ambas formaciones han activado una ofensiva legislativa conjunta para prohibir la compra de pisos para hacer negocio y presentarán iniciativas tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlament y el Ayuntamiento de Barcelona. Pero la presión a los socialistas empezará por la capital catalana, hasta el punto de que han anunciado que si el alcalde Jaume Collboni quiere aprobar los presupuestos de 2026, es "indispensable" que esté dispuesto a adoptar esta medida que se debatirá en el pleno de este viernes.

La líder del partido en el consistorio, Janet Sanz, ha explicado en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, y la presidenta del grupo en el Parlament, Jéssica Albiach, que lo que llevarán al pleno es la aprobación de un nuevo plan de usos para prohibir la compra especulativa. "Es una condición indispensable si Collboni quiere tener presupuestos", ha asegurado dos semanas después de permitir, junto a ERC, la tramitación de las cuentas.

Sanz ha explicado que fue ella misma la que solicitó el informe jurídico al Pla Estratègic Metropolità de Barcelona que concluye que es legalmente viable limitar la compra de vivienda que no sea para vivir en las zonas de mercado residencial tensionado. Si en Ámsterdam se está aplicando, ha argumentado, también debe ser posible en Barcelona.

Albiach ha explicado que este mismo jueves los Comuns registrarán también una proposición de ley en el Parlament con el mismo objetivo. En este caso, lo que plantean es modificar la ley de urbanismo para que los ayuntamientos puedan elaborar planes especiales en las zonas tensionadas para que "una persona solo pueda comprar una casa". Habrá excepciones, ha anticipado, como que se pueda comprar un piso para un familiar directo, una segunda residencia en otro municipio o incluso un edificio entero si es para poner las viviendas en alquiler a un precio que se ajuste al índice que establece la ley.

"Illa ya tiene el trabajo hecho", ha dejado caer Albiach teniendo en cuenta que la iniciativa llega una semana después de que el president de la Generalitat, Salvador Illa, revelara que el Govern estudia si es posible una norma de este tipo. No obstante, a diferencia de Sanz, se ha mostrado prudente al ser preguntada si esta será también una condición para aprobar los presupuestos catalanes de 2026. "Aún no estamos negociando. Pero con independencia de si hay presupuestos o no, es una necesidad frenar la compra especulativa", ha respondido.