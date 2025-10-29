El rey ve necesario "seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia"

“Un cariño, personal y de toda España, que es necesario expresar hoy”, es lo que ha querido trasladar el rey Felipe VI a los familiares de las víctimas de la dana. 237 nombres de 237 personas fallecidas por la riada que devastó gran parte de la provincia de València y otras comunidades, como la andaluza o la castellanomanchega. Una expresión de dolor “necesaria”, para el monarca, que en su discurso en el funeral de Estado por las víctimas de la dana, celebrado en València, ha considerado igualmente necesario “seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia, con el fin de extraer con rigor y serenidad las lecciones necesarias”.

El monarca apuesta, pues, por continuar con las investigaciones para determinar cómo es posible “mejorar nuestra capacidad de afrontar en el futuro otras grandes catástrofes y evitar o minimizar en lo posible sus peores consecuencias”.

"Destrucción desoladora"

Lo ha dicho ante familiares de las víctimas, con algunas de las cuales se ha reunido brevemente antes de entrar al espacio donde se celebra el acto, y ante el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sentado en tercera fila junto a los otros dos presidentes de las comunidades afectadas, Emiliano García Page y Juan Manuel Moreno Bonilla. También ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en primera fila.

“29 de octubre, un año después… lo que ocurrió ese día, esa noche, y lo que siguió, nos trae a todos recuerdos tremendamente duros y sobrecogedores”, ha considerado el monarca. El Rey, que ha sido aplaudido a su entrada al acto, lo que ha conseguido detener los abucheos y gritos contra Mazón, que se han sucedido durante varios minutos por alguna de las personas presentes, ha recordado la “destrucción desoladora” y el “inmenso dolor —muchísimo dolor— que todavía sentimos y seguiremos sintiendo”.

"Extraer con rigor y serenidad lecciones"

El Rey, que ha estado hablando con las familias de las víctimas junto con la reina, visiblemente emocionada, ha hecho alusión a esa emoción. “Cada nombre, cada historia, cada persona, forma parte de una memoria que nos pertenece a todos y que entre todos debemos y queremos preservar”, ha destacado. Y ha reconocido que intentó ponerse en su lugar, imaginar qué podría decirles. “No existen las palabras perfectas: solo sé que hay un sentimiento de dolor sincero que me une, que nos une, a vosotros, a familiares, amigos y seres queridos, y que os acompaña con todo cariño en vuestro duelo”, ha añadido.

“Un cariño, personal y de toda España, que es necesario expresar hoy, como es necesario seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia, con el fin de extraer con rigor y serenidad las lecciones necesarias para mejorar nuestra capacidad de afrontar en el futuro otras grandes catástrofes y evitar o minimizar en lo posible sus peores consecuencias”, ha subrayado. Porque, ha manifestado, todo el mundo desea “que algo así no vuelva a ocurrir”. “Pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita”, ha conminado a los presentes.

"Como un abrazo"

Felipe VI ha hecho extensivo todo ese apoyo también por parte de la reina Letizia: “La Reina y yo queremos que lo sepáis: estamos, ahora y siempre, con vosotros”. Y ha asegurado que su voluntad era que sus palabras se sintieran “como un abrazo”. “Para quienes tanto perdieron, para quienes ayudaron y siguen haciéndolo, para quienes tratan de sobreponerse, para quienes aún buscan sus fuerzas en los recuerdos”, ha añadido. Un abrazo “que supere barreras, que nos una en la esperanza, que nos reconforte a todos, aunque sea levemente, y que os recuerde que no estáis solos”, ha concluido.