El PP catalán presenta alegaciones al Gobierno contra la "resignificación" de la comisaria de Via Laietana

El PP catalán ha presentado este miércoles alegaciones al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para oponerse a la conversión de la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana en un Lugar de Memoria Democrática, que supone la colocación de una placa. Los populares sostienen que el procedimiento "no está justificado" y proponen, en su lugar, crear en el edificio un espacio de homenaje a las víctimas del terrorismo y a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En su escrito, el PP argumenta que la Ley 20/2022 de Memoria Democrática no recoge "hechos concretos, tangibles y demostrados de singular relevancia" que avalen el cambio de uso del inmueble, que ha sido sede policial durante 96 años y cuatro regímenes políticos distintos. "El Gobierno solo pone el foco en lo ocurrido a partir de 1941 y hasta la llegada de la democracia, es decir, en 37 de sus 96 años de uso", señalan.

La comisaría de la policía nacional en la Via Laietana, en Barcelona. / FERRAN NADEU

Desde que el Ejecutivo anunció su intención de declarar la comisaria Lugar de Memoria Democrática -una decisión formalizada en julio-, el PP ha hecho de la cuestión una de sus principales banderas. El actual número dos de Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado, llegó a desplazarse a la comisaría de Via Laietana en marzo para anunciar que su partido registraría una proposición de ley en el Congreso con el objetivo de "blindar" el uso policial del edificio, pese a que el Gobierno no contempla, por ahora, ningún cambio en ese sentido. Esta normativa se debatirá este miércoles en la Comisión de Interior de la Cámara Baja.

Una placa de conmemorativa

Como avanzó EL PERIÓDICO, la designación del espacio como lugar de memoria se traducirá únicamente en la colocación de una placa conmemorativa que recordará la represión del antifranquismo y las torturas perpetradas en esas dependencias durante la dictadura. Una medida simbólica que, sin embargo, ha recibido críticas de entidades memorialistas y de partidos como los Comuns, que siguen reclamando el desalojo del cuerpo policial de un espacio que consideran inseparable de la represión franquista.

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, junto al diputado Alberto Villagrasa. / CEDIDA

Sin embargo, el PP considera que el proyecto del Gobierno "atenta contra la dignidad del cuerpo" al vincularlo con vulneraciones de derechos cometidas en tiempos pasados que no justifican su "resignificación". "Los hechos no se encuentran relacionados de forma concreta, tangibles y demostrados hechos de singular relevancia, de significación histórica o simbólica que justifiquen, la incoación del procedimiento", alegan.

El partido subraya que la Jefatura de Via Laietana está en plena operatividad y garantiza el normal funcionamiento del Estado de derecho, por lo que su resignificación "no puede basarse en estimaciones sin hechos ni datos contrastados". A juicio de los populares, mantener la sede policial mientras se difunden los contenidos previstos por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática sería "incompatible", ya que, sostienen, el Cuerpo Nacional de Policía "es plenamente democrático y comprometido con los valores constitucionales".