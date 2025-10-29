Mazón se aferra a la reconstrucción en un discurso sin mención a su futuro político

El pleno extraordinario del Consell ha aprobado este miércoles declarar el 29 de octubre como "Día de recuerdo a las víctimas de la dana", "una jornada homenaje" que se mantendrá en el tiempo, según ha explicado el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en una declaración institucional en el Palau por el primer aniversario tras la dana, en la que ha admitido que ese día "hubo cosas que debieron funcionar mejor", sin especificar cuáles, y haciendo un llamamiento a la "esperanza" del futuro, pero sin mencionar el suyo.

El escenario ha sido el de los grandes eventos institucionales como el 9 d'Octubre, con la pompa del Saló de Corts del Palau de la Generalitat, y acompañado de todos los altos cargos de la Generalitat, los presidentes de las tres diputaciones provinciales, la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, y alcaldesa de València, María José Catalá. Ante todos ellos, Mazón se ha aferrado a la reconstrucción y ha evitado aclarar cualquier pista sobre su futuro en un momento de zozobra.

Con el cerco estrechándose sobre la actuación del jefe del Consell el 29-O, con revelaciones que le han obligado a cambiar su versión sobre el minutaje aquella tarde en la que tras comer durante 4 horas en El Ventorro acompañó a Maribel Vilaplana al taxi en un momento en el que la riada ya era devastadora, Mazón ha admitido fallos, pero no propios, sino de manera genérica y en los que ha evitado incidir señalando que hoy "no es día para la confrontación".

"Tratamos de hacer lo mejor en circunstancias inimaginables, pero no fue suficiente", ha indicado el dirigente popular rodeado todo de cargos institucionales de su partido o su gobierno, quien entre las cosas que ha considerado que debieron funcionar mejor está el "desamparo que sintieron los valencianos también en los días posteriores cuando se vieron ante una situación inabarcable", una forma de alejar el foco sobre la catastrófica jornada en la que aparece como uno de los señalados.

Ese punto ha sido después de un minuto de silencio con el que ha empezado el acto con todos los altos cargos en pie y de un inicio del discurso en valenciano en el que ha llamado "a la sociedad a unirse en una jornada de duelo". "El 29 de octubre nunca caerá en el olvido, permanecerán siempre en el recuerdo", ha explicado. Esta forma de recuerdo se concretará en la aprobación del 29 de octubre como 'Día de Recuerdo a las Víctimas de la DANA', "una jornada que, a partir de hoy, será de luto oficial en las tres provincias".

Reivindicar la reconstrucción

"El dolor fue –y sigue siendo– inmenso, pero también lo fue la respuesta de todos y para todos; tan solidaria como ejemplar", ha señalado Mazón , que ha añadido que cada 29 de octubre será "un día para el recuerdo como de homenaje a la solidaridad y unidad demostradas por los valencianos al lado de todo el pueblo estapañol". También, ha añadido, para "expresar la gratitud más profunda y reconocimiento más sincero a quienes estuvieron en primera línea, trabajaron sin descanso y ofrecieron su tiempo, sus medios, su casa y su corazón".

Tras las referencias sobre el 29 de octubre, Mazón ha apelado al himno autonómico 'valencians, en peu alcem-se', y ha reivindicado el trabajo en la recuperación en la que, ha dicho, "juntos estamos construyendo una Comunitat Valenciana más fuerte, más segura y más solidaria; porque cada paso que damos es la mejor prueba de que la unidad y la solidaridad se imponen a la adversidad". "Cada paso nos demuestra que la fuerza de un pueblo se demuestra la capacidad de levantarse unidos por la esperanza de un futuro mejor", ha sentenciado.