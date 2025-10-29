Directo | Feijóo acusa a Sánchez de tener "miedo" a convocar elecciones y el presidente se escuda en las víctimas de la dana: "Hoy no es el día"

La sesión de control al Gobierno ha arrancado este miércoles con un minuto de silencio en recuerdo a las 229 víctimas de la dana del 29 de octubre del año pasado. Un aniversario que ha marcado el cara a cara de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha cuestionado al presidente del Gobierno si piensa "decir la verdad" este jueves en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado y, acto seguido, le ha acusado de tener "miedo" a convocar elecciones. Sánchez ha evitado responderle, escudándose en el respeto que merecen los afectados de la dana en esta fecha: "Hoy no es el día".

"Quiero empezar con un recuerdo a las víctimas de la dana. Por supuesto, a todos sus familiares y a los que lo han perdido todo. Ojalá toda la energía que se dedidca a politizar esta tragedia se dedicase solo a la reconstrucción", ha empezado su intervención Feijóo. A renglón seguido, el líder de la oposición ha planteado la pregunta que estaba prevista: "Piensa decir la verdad mañana en la comisión de investigación del Senado o va a seguir haciendo de Pedro Sánchez".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. / José Luis Roca

Sin embargo, el presidente del Gobierno ha rechazado contestar a la cuestión: "En una democracia parlamentaria el Gobierno tiene que rendir cuentas, siempre lo he hecho, soy el presidente del Gobierno que más veces ha comparecido en las cortes generales, pero creo que hoy no es el día. Hoy es el día de las víctimas de la dana en Valencia, en Castilla-La Mancha y en Andalucía". Aferrado a este argumento, Sánchez ha puesto en valor la "solidaridad" de aquellos que fueron a ayudar a Valencia y el trabajo de los empleados públicos.

Sara Fernández

"Hoy no es el día. Hoy es el día para la empatía, para el recuerdo, para la memoria de las víctimas, para el compromiso con la Comunitat Valenciana y ya tendremos la ocasión de hablar de estas cuestiones y de otras muchas", ha concluido el jefe del Ejecutivo. En frente, Feijóo le ha reprochado que no tuviera esta misma actitud hace un año, cuando el Gobierno mantuvo un pleno sobre la dirección de RTVE. Además, obviando la estrategia de Sánchez, el líder del PP ha dicho que iba a seguir cumpliendo con su deber: "Y mi deber es distinguir la verdad de la mentira".