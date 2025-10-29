La trabajadora que entregó sobres en efectivo desde Ferraz confirma al juez que Koldo centralizaba los pagos de toda la Secretaria de Organización

La trabajadora del PSOE Celia Rodríguez, a la la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa en sus informes como encargada de entregar los sobres con dinero en efectivo al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, ha manifestado este miércoles ante el instructor del caso Koldo en el Supremo, Leopoldo Puente, que el asesor era quien centralizaba los pagos de toda la Secretaría de Organización del PSOE.

Hoy también acudió citado como testigo el exgerente de la formación, Mariano Moreno, también por el informe sobre de patrimonio de Ábalos que revela la existencia de una reserva de dinero en efectivo de origen desconocido que Koldo gestionaría para el aún diputado. Concretamente, la UCO apuntaba que estos pagos no constan "por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por dicho partido político como pagos en metálico efectivamente realizados a ambos".

Según el juez, y de modo indiciario, información de la UCO permite establecer "una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos" facilitadas por el PSOE; pero en otros "no se ha podido confirmar dicha correspondencia", quedando las cantidades supuestamente entregadas reflejadas solamente en las mencionadas conversaciones, pero no en la información proporcionada por los socialistas.

Con todo, Puente consideró necesario citar como testigos a Moreno y Rodríguez para "procurar el esclarecimiento de dichos extremos", sobre todo --enfatizó-- teniendo en cuenta que Ábalos y Koldo optaron por guardar silencio en sus últimas comparecencias ante el Supremo, del pasado 15 y 16 de octubre, "sin que, en consecuencia, aportaran al respecto información alguna".

Habló de transferencias

Tal y como informó EL PERIÓDICO, esta empleada del PSOE tuvo que acudir ante el juez de Instrucción número 52 de Madrid, Jesús de Jesús, para declarar como testigo en una querella que José Luis Ábalos había presentado contra un medio digital, por unas informaciones relacionadas con los motivos por los que había tenido que abandonar el Gobierno dos años antes (julio de 2021). La trabajadora afirmó en dicha ocasión que las liquidaciones que el partido realizaba para compensar gastos a quien también fue secretario de Organización se realizaban por trasferencia bancaria, algo que no se compadece con los mensajes que esta misma mujer intercambiaba con el asesor del exministro y su esposa según el informe de la UCO.

Celia Rodríguez, trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE, a su llegada al Tribunal Supremo para declarar ante el juez en relación al caso Koldo, este miércoles, en Madrid. EFE/ Mariscal / Mariscal / EFE

Este martes, y en relación con estos pagos, el PSOE entregó al Supremo documentos que asegura que exponen "una relación de todos los pagos abonados en metálico por caja como liquidación de gastos en los que incurrió el equipo de (la Secretaría de) Organización" y que, como tales, "aparecen anotados en la contabilidad oficial del partido --la única que existe--, debidamente auditada y sometida al control del Tribunal de Cuentas".