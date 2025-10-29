Ciberacoso
Detenido un menor en Alicante por presuntamente amenazar de muerte a Ione Belarra
La dirigente de Podemos denunció ante la Policía en mayo que estaba siendo acosada a través de su Telegram personal
EP
Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
La Policía Nacional ha detenido a un menor por presuntamente ciberacosar a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, con amenazas de muerte.
La investigación ha llevado a localizar al menor autor de las amenazas en Alicante, según ha adelantado la Cadena Ser y confirman a Europa Press fuentes policiales.
La dirigente de Podemos denunció ante la Policía en mayo que estaba siendo acosada a través de su Telegram personal, donde recibió varios mensajes anónimos violentos, con amenazas de muerte como "voy a por ti con un destornillador" o "estoy en tu ventana, voy a tu puerta".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025
- Puigdemont rompe con el PSOE: 'Podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar
- Reunión de Junts y Carles Puigdemont, hoy en directo: última hora sobre la ruptura con el PSOE y la votación de las bases
- La Fiscalía reclama a Peinado que aclare qué paso con una querella de hace 6 meses contra el vicepresidente de la SEPI y Aldama
- El Supremo advierte del 'sesgo' aplicado por el Consejo del Poder Judicial al nombrar mayoritariamente jueces asociados
- El Tribunal Supremo propone rescatar la figura del magistrado emérito y alargar las jubilaciones hasta los 75 años
- Junts facilita que se apruebe una iniciativa del PP sobre la Fiscalía tras romper con el PSOE
- Así están las encuestas de las elecciones generales en España