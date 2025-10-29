Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Detienen al exconcejal de Marbella Carlos Fernández, fugado del caso ‘Malaya’, en Madrid

Ha sido arrestado en el aeropuerto Adolfo Suárez y puesto a disposición judicial de la Audiencia Nacional

El exconcejal de Marbella (Málaga) Carlos Fernández.

El exconcejal de Marbella (Málaga) Carlos Fernández. / AL / EFE

Marcel Vidal

Marbella
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El exconcejal del Ayuntamiento de Marbella Carlos Fernández, fugado desde el inicio del caso 'Malaya', contra la corrupción en la localidad malagueña, ha sido detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y ha sido puesto a disposición judicial de la Audiencia Nacional.

Fernández ha estado residiendo estos años en Argentina y, según han apuntado fuentes policiales, ha sido detenido a las 06.55 horas de este miércoles al ser detectado en un filtro policial en el aeropuerto madrileño, concretamente de un vuelo procedente de dicho país.

Ese año, en concreto en septiembre de 2017, el exedil, que militó en el Partido Andalucista en Marbella, fue detenido en Argentina, donde se entregó a las autoridades tras haber realizado gestiones en España sobre la prescripción de los delitos que se le imputaban en varias causas, entre ellas 'Malaya' y 'Saqueo II', del que es competente la Sección Tercera de la Audiencia Nacional.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025
  2. Puigdemont rompe con el PSOE: 'Podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar
  3. Reunión de Junts y Carles Puigdemont, hoy en directo: última hora sobre la ruptura con el PSOE y la votación de las bases
  4. La Fiscalía reclama a Peinado que aclare qué paso con una querella de hace 6 meses contra el vicepresidente de la SEPI y Aldama
  5. El Supremo advierte del 'sesgo' aplicado por el Consejo del Poder Judicial al nombrar mayoritariamente jueces asociados
  6. El Tribunal Supremo propone rescatar la figura del magistrado emérito y alargar las jubilaciones hasta los 75 años
  7. Junts facilita que se apruebe una iniciativa del PP sobre la Fiscalía tras romper con el PSOE
  8. Así están las encuestas de las elecciones generales en España

Detienen al exconcejal de Marbella Carlos Fernández, fugado del caso ‘Malaya’, en Madrid

Detienen al exconcejal de Marbella Carlos Fernández, fugado del caso ‘Malaya’, en Madrid

El exgerente y la trabajadora del PSOE admiten en el Supremo cierto descontrol en el abono en efectivo y que Koldo centralizaba los pagos

El exgerente y la trabajadora del PSOE admiten en el Supremo cierto descontrol en el abono en efectivo y que Koldo centralizaba los pagos

La trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE, Celia Rodríguez, a su salid del Tribunal Supremo, a 29 de octubre de 2025, en Madrid (España).

La trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE, Celia Rodríguez, a su salid del Tribunal Supremo, a 29 de octubre de 2025, en Madrid (España).

Un menor de 17 años de Alicante, a Ione Belarra: "Voy a por ti con un destornillador"

Un menor de 17 años de Alicante, a Ione Belarra: "Voy a por ti con un destornillador"

Protestas contra Mazón en la calles de Valencia: 229 mantas térmicas para recordar a la víctimas

Protestas contra Mazón en la calles de Valencia: 229 mantas térmicas para recordar a la víctimas

Mazón, en el primer aniversario de la dana: "Algunas cosas debieron funcionar mejor"

Mazón, en el primer aniversario de la dana: "Algunas cosas debieron funcionar mejor"

Rufián califica a Mazón de “psicópata” por acudir al funeral de Estado contra el deseo de las víctimas

Rufián califica a Mazón de “psicópata” por acudir al funeral de Estado contra el deseo de las víctimas

Manuel García-Castellón: "No me ha sorprendido el caso Leire porque las cloacas a veces no se han conocido, pero siempre están ahí"

Manuel García-Castellón: "No me ha sorprendido el caso Leire porque las cloacas a veces no se han conocido, pero siempre están ahí"