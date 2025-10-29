Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Un año de la dana en Valencia | Sigue en directo la última hora de los actos y homenajes del 29-O

Este 29 de octubre se conmemora el primer aniversario de la tragedia que arrasó parte de la provincia de Valencia, dejando 229 víctimas mortales y decenas de miles de damnificados

Estragos causados por la DANA en la localidada de Chiva.

Estragos causados por la DANA en la localidada de Chiva. / EP

M. L. Belarte | M. Rojo | V. Peraita | D. Campayo | R. Gargoi

Valencia
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Ciudad de las Artes y las Ciencias acoge este miércoles, 29 de octubre, el funeral de Estado por las víctimas de la DANA que arrasó parte de la provincia de Valencia hace ya un año, dejando 229 víctimas mortales y decenas de miles de damnificados. El funeral será el acto principal del aniversario del 29-O, declarado día de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana y en el que se desarrollarán numerosos actos homenajes.

Sigue aquí en directo toda la actualidad del primer aniversario de la dana en Valencia.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025
  2. Puigdemont rompe con el PSOE: 'Podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar
  3. Reunión de Junts y Carles Puigdemont, hoy en directo: última hora sobre la ruptura con el PSOE y la votación de las bases
  4. La Fiscalía reclama a Peinado que aclare qué paso con una querella de hace 6 meses contra el vicepresidente de la SEPI y Aldama
  5. El Supremo advierte del 'sesgo' aplicado por el Consejo del Poder Judicial al nombrar mayoritariamente jueces asociados
  6. El Tribunal Supremo propone rescatar la figura del magistrado emérito y alargar las jubilaciones hasta los 75 años
  7. Junts facilita que se apruebe una iniciativa del PP sobre la Fiscalía tras romper con el PSOE
  8. Así están las encuestas de las elecciones generales en España

Un año de la dana en Valencia | Sigue en directo la última hora de los actos y homenajes del 29-O

Un año de la dana en Valencia | Sigue en directo la última hora de los actos y homenajes del 29-O

Génova y Mazón, un año sin poder potenciar la Comunidad Valenciana como bastión popular

Génova y Mazón, un año sin poder potenciar la Comunidad Valenciana como bastión popular

Manuel García-Castellón: "No me ha sorprendido el caso Leire porque las cloacas a veces no se han conocido, pero siempre están ahí"

Manuel García-Castellón: "No me ha sorprendido el caso Leire porque las cloacas a veces no se han conocido, pero siempre están ahí"

El 112 recibió 8.238 llamadas de auxilio mientras Mazón comía en El Ventorro el 29-O

El 112 recibió 8.238 llamadas de auxilio mientras Mazón comía en El Ventorro el 29-O

El Congreso no ha debatido un año después cómo evitar una futura dana

El Congreso no ha debatido un año después cómo evitar una futura dana

El PSOE desconoce el origen de los 181.150 euros que adelantaron en efectivo Ábalos, Cerdán, Koldo y su equipo de Organización

El PSOE desconoce el origen de los 181.150 euros que adelantaron en efectivo Ábalos, Cerdán, Koldo y su equipo de Organización

Por qué los Comuns no negocian aún presupuestos con el Govern: las deudas que quedan por saldar

Por qué los Comuns no negocian aún presupuestos con el Govern: las deudas que quedan por saldar

Guerra abierta de los progresistas con la presidenta Perelló por el pleno que fracturó el CGPJ

Guerra abierta de los progresistas con la presidenta Perelló por el pleno que fracturó el CGPJ