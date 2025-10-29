Un año de la dana en Valencia | Sigue en directo la última hora de los actos y homenajes del 29-O

Presencia de las autoridades

Las principales autoridades del Estado estarán en este acto que presidirán los reyes y al que asistirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a casi todos sus ministros, todo el Ejecutivo valenciano, con el president Carlos Mazón al frente, y los presidentes del Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero; la mayoría de presidentes autonómicos; el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes generales (excepto Vox, que ha declinado) y los alcaldes de los 78 municipios afectados serán otras autoridades asistentes.