VI Congreso Mundial de Justicia Constitucional

Bolaños destaca la labor del TC con la sentencia del aborto y advierte del riesgo de “recesión” en los derechos de las “inercias populistas”

Aseguró que corresponde a los Tribunales Constitucionales ampliar los derechos de los ciudadanos frente a la "polarización de la sociedad y de posverdad"

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Felix Bolaños, durante la inauguración de la VI Conferencia Mundial de Justicia Constitucional.

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Felix Bolaños, durante la inauguración de la VI Conferencia Mundial de Justicia Constitucional. / FERNANDO VILLAR / EFE

Ángeles Vázquez

Ángeles Vázquez

Madrid
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aprovechó la inauguración del VI Congreso Mundial de Justicia Constitucional para defender el papel de los tribunales y cortes constitucionales y, en concreto, la labor del español, entre cuyas sentencias destacó la del aborto y la que permite que el progenitor monoparental acumule los derechos de las parejas a la hora de cuidar a sus bebés.

Destacó ambas sentencias, como ejemplo de la ampliación de derechos que corresponde a estos tribunales constitucionales, justo antes de advertir de "los impulsos de recesión" que se consideran que a día de hoy "se puede ver en inercias populistas, de polarización de la sociedad y de posverdad, que es tanto como decir mentiras", puntualizó para añadir que todo ello "es enemigo de la democracia y de las sociedades limpias y habitables".

Antes de salir hacia el funeral de Estado de las víctimas de la dana, el ministro de Justicia quiso participar en el acto que durante dos días reúne en Madrid a 85 presidentes de tribunales y cortes constitucionales, para elogiar la labora que todos ellos realizan a favor de la democracia, porque "cuando ser ponen en solfa los derechos humanos o el imperio de la ley se hacen más necesarios" que nunca "congresos como este". "No existe labor más noble que ampliar los derechos para adaptar la Constitución a los tiempos y ampliar los derechos de los ciudadanos de nuestro países", afirmó.

En el acto también participaron el presidente emérito de la Comisión de Venecia, que participa en la organización del Congreso, y el presidente del Tribunal Constitucional español, Cándido Conde-Pumpido, que tuvo un recuerdo para las víctimas de la dana y se comprometió a trabajar para dejar una mejor sociedad a las generaciones venideras a través de la labor de defensa de los derechos fundamentales que realiza la corte de garantías.

TEMAS

